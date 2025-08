"Un ressenti accablant ": un dôme de chaleur arrive, les températures vont brusquement grimper à cette date

Un dôme de chaleur s'installe sur l'Espagne dès lundi et va rapidement impacter la France. Cet épisode de chaleur s'annonce bref mais intense avec des températures très hautes.

Vous rêvez de chaleur après une fin de mois de juillet plutôt nuageuse et aux températures fraîches pour la saison sur une grande partie du pays ? Prenez garde car les températures vont certes grimper mais plus vite et sans doute de manière plus importante que vous ne le pensez ! Le modèle météo de ce début du mois d'août s'est affiné.

Dès le début de la semaine prochaine, un dôme de chaleur va s'installer sur la péninsule ibérique, poussé par une dorsale anticyclonique. Selon La Chaîne Météo, les températures vont atteindre des niveaux exceptionnels en Espagne, dépassant souvent les 40 à 42°C en Andalousie et en Estrémadure, avec des pointes jusqu'à 45°C autour de Cordoue ou Séville. Quel rapport avec nous ?

Cette vague de chaleur ne va pas épargner la France, bien au contraire ! Avec un flux de sud-ouest persistant, elle va progressivement gagner le sud de l'Hexagone au fil de la semaine. La date de bascule commence à être connue : surveillez le jeudi 8 août. Un pic de températures est attendu vendredi, en particulier dans le sud-ouest où le mercure pourrait grimper jusqu'à 38 à 40°C entre le bassin aquitain et le Midi toulousain, d'après les prévisions de Météo France. Plusieurs départements pourraient alors passer en vigilance canicule, surtout si les nuits restent chaudes avec des minimales supérieures à 21°C. Des records de températures pourraient même être battus localement.

© ECMWF

Au fil des jours, cette chaleur va s'étendre vers le nord, touchant les régions centrales puis les Hauts-de-France en fin de semaine. Si plus de 30 à 33°C sont attendus jusqu'en Île-de-France et dans le Val de Loire, cet épisode de canicule n'est pas encore certain et dépendra de la durée de l'épisode. Pour rappel, une canicule est caractérisée quand elle dure 3 jours et que les températures ne redescendent pas suffisamment la nuit. Malgré sa courte durée (3 à 4 jours selon les dernières estimations), cette vague de chaleur va se distinguer par son intensité particulièrement marquée dans le sud-ouest de la France. La Chaîne Météo prévient que "les températures maximales pourraient dépasser les normales de saison de 8 à 10°C, avec un ressenti accablant en zone urbaine".

Quant au mois d'août dans sa globalité, il s'annonce effectivement plutôt chaud mais Météo France prévient : "Cette tendance à long terme ne sera pas à prendre au pied de la lettre. Il s'agira de mettre en avant le scénario météo le plus probable pour les prochaines semaines, avec une fiabilité qui deviendra plus limitée au fil du temps", souligne l'agence. A surveiller donc mais a priori, le mercure va cette fois grimper et ne plus beaucoup redescendre ces prochains jours...