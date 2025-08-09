Canicule : voici les 28 départements placés en vigilance orange ce samedi

La vigilance canicule s'intensifie en France à l'approche du week-end. Météo France a placé 28 départements placés en vigilance orange et 15 en jaune pour la journée de samedi.

Alors que la chaleur est cette fois bien de retour et gagne progressivement la France en remontant de l'Espagne, Météo France a placé ce samedi 9 août 28 départements en vigilance orange canicule. Cet épisode nécessitera une attention particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées.

Dès le matin, les températures minimales vont donner le ton de la journée. Elles seront comprises entre 20 et 22°C en Occitanie et en vallée du Rhône. L'après-midi, sur une grande partie de la moitié sud, le mercure oscillera entre 37 et 39°C, avec des pointes à 40°C par endroits !

Voici les 28 départements placés en vigilance orange pour cette journée de samedi : Ain, Allier, Alpes de Haute-Provence, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Cantal, Charente, Corrèze, Dordogne, Drôme, Gers, Haute-Garonne, Haute-Loire, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Haute-Savoie, Isère, Loire, Lot, Lot et Garonne, Lozère, Puy de Dôme, Rhône, Savoie, Tarn et Tarn et Garonne.

Par ailleurs, 15 départements également sont placés en vigilance jaune. Il s'agit de tous les départements suivants : Alpes-Maritimes, Bouches du Rhône, Charente-Maritime, Creuse, Gard, Gironde, Haute-Vienne, Hérault, Jura, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Saône et Loire, Var et Vaucluse.

© Météo-France

Attention, Météo France prévoit une aggravation possible du niveau de vigilance dans les prochains jours. Dimanche, la chaleur montera d'ailleurs encore d'un cran dans le sud, avec des températures maximales comprises entre 38 et 40°C, et des pointes à 41°C du pied des Cévennes à la basse vallée du Rhône. Le Sud-Ouest ne sera pas épargné loin de là. De la Dordogne jusqu'à la région de Carcassonne en passant par Toulouse, le mercure atteindra souvent les 40°C. Les maximales vont aussi grimper près du littoral atlantique.

Ne comptez pas trop sur les nuits pour faire baisser les températures ! Elles deviendront très chaudes dans le Sud-Est, des Pyrénées-Orientales à la vallée du Rhône, avec des températures minimales allant de 21 à 25°C. Météo-France prévient d'ailleurs dans son bulletin publié vendredi soir : la vigilance orange canicule sera progressivement étendue à d'autres départements en fonction de l'évolution des températures dans les prochains jours.