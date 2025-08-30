 Partagez cette info

On pensait ces espèces disparues, elles ont pourtant réapparu

Par Romane Tardy

Le cerf-souris, une espèce invisible pendant 30 ans

Aussi appelé chevrotain à dos argenté, il combine des traits rappelant un cerf miniature et une souris. Considéré disparu pendant trois décennies, le plus petit ruminant du monde a été redécouvert en 2019 dans les forêts tropicales vietnamiennes.

Le kangourou arboricole, une espèce cachée pendant près d'un siècle ?

Le kangourou arboricole de Wondiwoi, ou Dendrolagus mayri, n'avait pas été vu depuis 1928. Il a été redécouvert en 2018 dans les monts Wondiwoi, difficiles d'accès. Il vit souvent dans les montagnes reculées à l'abri de l'observation humaine.

La taupe dorée, une espèce réapparue sur la plage

La taupe dorée de Winton est considérée en danger d'extinction depuis 1937, voire même potentiellement éteinte. Elle a finalement été revue sur les plages d'Afrique du Sud en 2023. Son pelage lui permet de se fondre dans le sable, dans lequel elle creuse ses galeries.

Le chien chanteur, une espèce retrouvée en meute

Les chercheurs ont pensé que le chien chanteur de Nouvelle-Guinée s'était éteint à l'état naturel : plus aucun individu n'avait été observé depuis 50 ans. En 2016, une expédition est finalement parvenue à en localiser une quinzaine en Papouasie. Cette espèce rare dispose d'une magnifique vocalisation harmonique.

La tortue géante, une espèce cherchée pendant plus de 100 ans

Alors que le dernier spécimen avait été vu en 1906, la tortue géante de l'île Fernandina a été retrouvée en 2019. Cette tortue, qui fait partie des plus imposantes au monde, était bien cachée sur cette île perdue au milieu des Galapagos.

La musaraigne-éléphant, une espèce perdue pendant 50 ans

Ce petit mammifère, consigné sur la liste des "25 espèces perdues" par l'ONG Global Wildlife Conservation, a été redécouvert en 2020 à Djibouti, en Afrique. On le reconnait à son museau allongé, il peut vivre dans des zones difficiles d'accès et est très rapide pour sa taille (jusqu'à 30km/h).

L'abeille maçonne, une espèce de retour en France

L'abeille maçonne, qui construit son nid avec de la terre et du gravier, a été aperçue en 2019 dans la Drôme alors qu'elle avait complètement disparu. Cela pourrait s'expliquer par le retour du sainfoin pour nourrir les moutons en élevage biologique.

Le léopard noir, une espèce qui existe toujours

Cette couleur de pelage est extrêmement rare. C'est au Kenya en 2018 qu'après un siècle sans signe de vie, le félin a été photographié. Un mâle et une femelle ont pu être observés.

La grenouille cornue, une espèce qui se faisait très discrète

Venant d'Amérique du Sud, cette grenouille reconnaissable à ses deux petites "cornes" au-dessus des yeux n'avait plus été vue depuis 14 ans avant de réapparaitre en 2018. Elle reste menacée par la déforestation.

Le pic à bec ivoire, une espèce en train de renaître ?

Le pic à bec ivoire est un oiseau d'Amérique du Nord, considéré comme disparu depuis 1996. Après des premiers soupçons en 2006, une vidéo capturée par drone en 2022 dans les marécages de Louisiane ravive l'espoir du retour de cet oiseau majestueux à la huppe rouge.

