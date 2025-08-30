On pensait ces espèces disparues, elles ont pourtant réapparu

Aussi appelé chevrotain à dos argenté, il combine des traits rappelant un cerf miniature et une souris. Considéré disparu pendant trois décennies, le plus petit ruminant du monde a été redécouvert en 2019 dans les forêts tropicales vietnamiennes.
Le kangourou arboricole de Wondiwoi, ou Dendrolagus mayri, n'avait pas été vu depuis 1928. Il a été redécouvert en 2018 dans les monts Wondiwoi, difficiles d'accès. Il vit souvent dans les montagnes reculées à l'abri de l'observation humaine.
La taupe dorée de Winton est considérée en danger d'extinction depuis 1937, voire même potentiellement éteinte. Elle a finalement été revue sur les plages d'Afrique du Sud en 2023. Son pelage lui permet de se fondre dans le sable, dans lequel elle creuse ses galeries.
Les chercheurs ont pensé que le chien chanteur de Nouvelle-Guinée s'était éteint à l'état naturel : plus aucun individu n'avait été observé depuis 50 ans. En 2016, une expédition est finalement parvenue à en localiser une quinzaine en Papouasie. Cette espèce rare dispose d'une magnifique vocalisation harmonique.
Alors que le dernier spécimen avait été vu en 1906, la tortue géante de l'île Fernandina a été retrouvée en 2019. Cette tortue, qui fait partie des plus imposantes au monde, était bien cachée sur cette île perdue au milieu des Galapagos.
Ce petit mammifère, consigné sur la liste des "25 espèces perdues" par l'ONG Global Wildlife Conservation, a été redécouvert en 2020 à Djibouti, en Afrique. On le reconnait à son museau allongé, il peut vivre dans des zones difficiles d'accès et est très rapide pour sa taille (jusqu'à 30km/h).
L'abeille maçonne, qui construit son nid avec de la terre et du gravier, a été aperçue en 2019 dans la Drôme alors qu'elle avait complètement disparu. Cela pourrait s'expliquer par le retour du sainfoin pour nourrir les moutons en élevage biologique.
Cette couleur de pelage est extrêmement rare. C'est au Kenya en 2018 qu'après un siècle sans signe de vie, le félin a été photographié. Un mâle et une femelle ont pu être observés.
Venant d'Amérique du Sud, cette grenouille reconnaissable à ses deux petites "cornes" au-dessus des yeux n'avait plus été vue depuis 14 ans avant de réapparaitre en 2018. Elle reste menacée par la déforestation.
Le pic à bec ivoire est un oiseau d'Amérique du Nord, considéré comme disparu depuis 1996. Après des premiers soupçons en 2006, une vidéo capturée par drone en 2022 dans les marécages de Louisiane ravive l'espoir du retour de cet oiseau majestueux à la huppe rouge.
