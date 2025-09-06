Ananas, yaourt, carousel... Connaissez-vous la véritable prononciation de ces mots ? Beaucoup se trompent

Certains mots de la langue française sont régulièrement mal prononcés. Serez-vous capable de retrouver la prononciation exacte de ces 10 mots ?

Le niveau de français est en baisse dans l'Hexagone. Si l'orthographe est souvent évoquée, il ne faut pas oublier le langage oral et le bon emploi des mots ainsi que leur prononciation. Certains termes sont régulièrement écorchés, que ce soit par habitude ou à cause de l'absence de connaissance de la règle. Il existe aussi certains mots dont la prononciation a évolué avec le temps, ce qui peut aussi induire en erreur.

C'est pourquoi, nous vous proposons de vous mettre au défi avec le quiz ci-dessous. 10 mots sont listés avec deux ou trois propositions de prononciations. A vous de retrouver laquelle est correcte. Il est possible, dans certains cas, que deux prononciations différentes soient admises. La réponse à certaines questions pourrait vous étonner.

Si vous vous êtes beaucoup trompés, au moins, vous ne ferez plus la faute lors de votre prochaine conversation sur le sujet. A contrario, si vous avez un bon score, alors félicitations, la langue française n'a pas de secret pour vous. D'autres mots peuvent aussi vous questionner, dans ce cas, n'hésitez pas à vous amuser à ouvrir un dictionnaire et savoir comment bien l'employer à l'oral.