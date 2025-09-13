Ces cités perdues ont été englouties sous les eaux, elles regorgeaient de trésors

Héracléion, la cité antique égyptienne disparue sous les eaux

La ville est aujourd'hui engloutie sous les eaux dans la baie d'Aboukir en Egypte. Elle aurait été abandonnée il y a 1200 ans suite à un tremblement de terre et un raz-de-marée. Des trésors y ont été trouvés, comme cette statue en granit rose du dieu Hapy.