Ces cités perdues ont été englouties sous les eaux, elles regorgeaient de trésors

Baïes était une riche station balnéaire à 16 kilomètres de Naples. Elle comporte des vestiges de luxueuses villas, dont l'une appartenait à Jules César, de bains romains et de casinos. La cité perdue a glissé sous la mer suite à l'activité volcanique de la région.
Cette cité portuaire grecque dans le Péloponnèse a été abandonnée au VIIIème siècle suite à l'avancée de la mer. Le site est bien conservé. Pourtant, la ville serait très ancienne : des objets en céramique du Néolithique y ont été découverts.
Ce site sous-marin se trouve à 400 mètres des côtes du nord d'Israël. La cité aurait 9000 ans. Les plongeurs ont découvert un cercle de pierre dressé et des objets funéraires datant du Néolithique. La cause de son engloutissement reste incertaine.
La ville est aujourd'hui engloutie sous les eaux dans la baie d'Aboukir en Egypte. Elle aurait été abandonnée il y a 1200 ans suite à un tremblement de terre et un raz-de-marée. Des trésors y ont été trouvés, comme cette statue en granit rose du dieu Hapy.
Port-Royal était le siège du gouvernement britannique en Jamaïque au cours du XVIIème siècle. Elle abritait un grand nombre de pirates et corsaires. Un tremblement de terre en 1692 a fait tomber la ville sous le niveau de la mer.
La cité engloutie de Shi Cheng se trouve a 400 kilomètres au sud-ouest de Shanghai. Elle a été inondée pour pouvoir construire une centrale hydroélectrique en septembre 1959. Elle est très bien conservée avec de magnifiques sculptures de lions et de dragons.
Dunwich, au sud-est de l'Angleterre, était une grande cité au XIème siècle. La plus grande partie de la ville a progressivement disparu à cause de l'érosion côtière. Les chercheurs ont trouvé plusieurs restes de bâtiments, d'églises ainsi que des épaves.
Cette structure composée de plates-formes, faisant penser à une pyramide, git sous l'eau au sud de l'ile de Yonaguni, à l'est de Taïwan. Certains scientifiques estiment qu'il s'agit des vestiges d'une cité vieille de 5000 ans.
Située en Turquie, la ville submergée date de 2000 avant J-C. Les fondations apparaissent juste sous la surface alors que d'autres vestiges jalonnent encore le rivage. La ville antique a subi un séisme destructeur.
Si des ruines sont encore visibles sur la terre ferme, les chercheurs ont découvert, près de l'actuelle ville russe de Krasnodar, 25 hectares sous l'eau de cette cité édifiée vers -540. Une importante activité sismique et volcanique l'a condamnée.
