Niveau CP ! Êtes-vous sûr de connaître le nom des femelles de ces animaux ?

Pour certains animaux, le nom de la femelle est bien différent de celui du mâle. Si la jument en est un bon exemple, d'autres sont plus méconnus. Testez-vous !

Le lion, la lionne, le chien, la chienne... Les noms des femelles des animaux peuvent rester semblables à ceux des mâles, ce qui rend difficile de déduire leur sexe, et d'autres sont faciles à deviner. Ce n'est toutefois pas le cas pour tous. Certaines femelles ont des noms totalement différents des mâles et sont aussi distinguables par des traits physiques particuliers. Quelques noms peuvent même amuser par leur originalité.

On les a souvent appris à l'école dès le CP, ou dans les livres, mais ils peuvent être vite oubliés. Le quiz ci-dessous, composé de 10 questions, va permettre de tester vos connaissances. L'origine du cinquième est originale et le dernier est particulièrement peu connu. A vous de jouer !

Si vous avez tout juste, félicitations ! Le vocabulaire animalier n'a pas de secret pour vous. Par contre, si vous n'avez pas la moyenne, c'est l'occasion de réviser en se plongeant dans quelques bouquins. Ainsi, lors de votre prochaine visite dans un parc animalier, vous pourrez impressionner vos proches.