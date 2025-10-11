Ces races de chiens ont récemment disparu, certaines ont donné naissance aux nôtres

Le Chien d'Ours Tahltan était utilisé pour la chasse à l'ours

Le Chien d'Ours Tahltan est originaire de la Colombie-Britannique, province la plus à l'ouest du Canada. Prisé par les Tahltans, un peuple indigène, ils l'utilisaient pour la chasse à l'ours grâce à son cri strident qui perturbait l'animal. Cette espèce aurait été victime de la maladie de Carré au XIXème siècle.