Ces races de chiens ont récemment disparu, certaines ont donné naissance aux nôtres

Le Kuri est une race de chien polynésien éteinte. Elle a été introduite en Nouvelle-Zélande par les Maoris lors de leur migration vers 1280. Ils s'en servaient comme source de nourriture et pour fabriquer des manteaux en peau. Il a disparu vers 1860 suite à l'arrivée des colons européens.
Le Chien d'Ours Tahltan est originaire de la Colombie-Britannique, province la plus à l'ouest du Canada. Prisé par les Tahltans, un peuple indigène, ils l'utilisaient pour la chasse à l'ours grâce à son cri strident qui perturbait l'animal. Cette espèce aurait été victime de la maladie de Carré au XIXème siècle.
Le Talbot est une race de chien d'origine française qui s'est éteinte à la fin du XVIIIe siècle. Selon la légende, c'est Guillaume le Conquérant qui l'a ramené en Grande-Bretagne. Il était utilisé comme chien de chasse et ressemblait beaucoup à l'actuel Saint-Hubert.
Originaire d'Ecosse, le Paisley Terrier avec ses courtes pattes et ses poils longs est l'ancêtre du Yorkshire. Il était très prisé des femmes britanniques à la fin du XIXe siècle. Il a ensuite perdu progressivement en popularité et a disparu dans les années 1930.
Il s'agit de l'ancêtre du Bulldog anglais. Il était particulièrement populaire au XIXe siècle et utilisé dans les combats contre les taureaux. Cette pratique, qui est devenue interdite en 1835 en Angleterre, a entrainé son extinction ainsi que des croisements qui visaient à obtenir un chien plus docile.
Originaire de Cuba et né à la fin du XVe siècle, cette race éteinte avait été introduite pour capturer les esclaves fugitifs. Après l'abolition de la traite négrière par le congrès de Vienne en 1815, l'élevage de ce type de chiens est devenu moins rentable et ils ont donc fini par disparaitre.
Le Braque du Puy est un chien français du Poitou. Grand tacheté, il était connu pour sa souplesse et sa vitesse de course. Il a vécu au XIXe siècle suite à un croisement créé par deux chasseurs, les frères Puy, entre d'autres races de braques et des lévriers. Il s'est éteint après 150 ans d'existence.
Le Bullenheisser, soit "mordeur de taureaux" en allemand, était un chien de combat, allant dans les arènes où il affrontait des taureaux à partir du XVIIIe siècle. Il a fait l'objet de croisements avec le Bulldog anglais créant le Boxer, mais causant aussi la disparition de cette race au début du XXe siècle.
Il est originaire de l'île canadienne de Terre-Neuve et était populaire aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ancêtre du Terre-Neuve, il adorait l'eau et était donc prisé par les pêcheurs pour attraper les gros poissons. Son pelage épais et étanche était parfait pour cette mission. Il s'est éteint vers la fin du XXe siècle.
Originaires des Alpes, ils étaient nombreux à être importés en Angleterre au XIXe siècle. Ce canidé était connu pour être une race de chien géante : plus d'un mètre de hauteur au garrot et plus de 150 kg. Il existait déjà en 500 avant J-C et a disparu au XIXe siècle.
