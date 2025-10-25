Changement d'heure : tout repose sur cette gigantesque antenne cachée au milieu de la France, elle est surveillée 24 heures sur 24

Le changement d'heure est un défi de taille pour synchroniser des millions d'horloges à travers la France. Mais saviez-vous qu'une gigantesque antenne transmet l'heure via une super horloge atomique ?

Au cœur de l'Observatoire de Paris se cache un trésor méconnu : une super horloge atomique ultra-précise, capable de déterminer l'heure exacte au milliardième de seconde près. C'est elle qui, deux fois par an lors des changements d'heure, donne le top départ à un ballet minutieusement réglé impliquant des millions d'horloges à travers l'Hexagone. Ce sera donc le cas une fois encore ce dimanche 26 octobre à l'occasion du passage à l'heure d'hiver.

Mais comment cette information temporelle cruciale se propage-t-elle jusqu'aux confins du pays ? La réponse se trouve loin du tumulte parisien, dans un petit village banal en apparence... Sauf quand on y lève les yeux. Il abrite ainsi une antenne monumentale de 350 mètres de haut. Cet émetteur à grandes ondes, contrôlé conjointement par les Observatoires de Paris et de Besançon, diffuse en continu le "signal horaire ALS 162" qui couvre la quasi-totalité du territoire métropolitain, y compris les bâtiments et les tunnels.

© Google Maps

Ce signal est capté par pas moins de 200 000 récepteurs spécialisés, des horloges dédiées et installées dans une multitude de lieux publics tels que les ministères, les mairies, les écoles ou encore les piscines municipales. Ces horloges se règlent alors automatiquement sur l'heure légale, garantissant une synchronisation parfaite à travers tout le pays. Certaines communes ont même choisi de relier leurs clochers, beffrois et horloges d'hôtel de ville à ce système pour s'épargner toute intervention humaine lors des changements d'heure.

Mais l'importance de l'"heure légale" ne se limite pas aux seuls bâtiments publics. De nombreux secteurs économiques stratégiques en dépendent également, qu'il s'agisse de l'industrie, des transports, des télécommunications ou même des transactions boursières. Une synchronisation précise est en effet indispensable pour permettre à l'ensemble des acteurs de se coordonner efficacement et d'éviter tout risque de désordre ou de catastrophe.

L'émetteur situé à Allouis dans le Cher est donc particulièrement stratégique et fait partie des équipements placés sous haute surveillance. Cette "forteresse du temps" compte notamment deux antennes géantes de 354 mètres de haut pesant chacune 600 tonnes, les pylones figurant parmi les plus hauts de France. Leur mission : assurer une diffusion continue et fiable de l'heure légale et surtout la préserver de toute attaque susceptible de semer le chaos, par exemple dans le secteur des transports.

"Le signal horaire ASL 162 est un réel outil de souveraineté nationale. En effet, ce système, sécurisé et difficilement brouillable, est particulièrement utilisé dans les secteurs majeurs. Avec plus de 300 000 utilisateurs en France, le signal horaire ALS 162 offre une solution de synchronisation sûre, fiable, non soumise aux cyberattaques", explique le gestionnaire, France Horlogeries.