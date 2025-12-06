Votre chien a-t-il de l'ADN de loup ? Certaines races domestiques en ont, l'une d'elles est très inattendue

Selon une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences, le chien-loup de Saarloos, reconnu comme race domestique, a l'une des plus fortes proportions d'ADN de loup (entre 23 et 40%). Ce n'est pas étonnant puisqu'il est issu d'un croisement entre un berger allemand et une louve européenne de la branche sibérienne.
Le chien-loup tchécoslovaque est la seconde race de chiens-loup domestique reconnue par la Fédération cynologique internationale. C'est un croisement entre un berger allemand et une louve des Carpates, avec de nouveau un taux d'ADN lupin entre 23 et 40%.
Le grand anglo-français tricolore a entre 0,03 et 5,47% d'ascendance lupine alors qu'il est issu d'un croisement entre des chiens français et des foxhound anglais. Très prisé comme animal de compagnie, c'est aussi un chien de chasse
Le Berger Shiloh est issu d'un programme de sélection qui visait à créer des chiens de berger plus robustes aux Etats-Unis. Il présente entre 2 et 3% d'ADN de loup. Il est reconnaissable par sa grande taille.
Le tamaskan, originaire du Royaume-Uni, est issu du croisement de chiens nordiques, de bergers allemands et de races de chiens-loups, lui offrant plus de 2% d'ascendance lupine. Il a été créé pour avoir les caractéristiques physiques des chiens loups, mais le comportement d'un animal de compagnie.
Les trois malamutes d'Alaska analysés lors de l'étude possédaient entre 0,63 et 0,92% d'ADN de loup. Ils sont connus pour être souvent utilisés comme chiens de traineau.
C'est la race domestique qui peut surprendre. Le chien le plus petit du monde a aussi de l'ADN de loup, même si les races plus grandes ont tendance à présenter une proportion globale plus importante. Environ 0,2% du génome du chihuahua comporte de l'ADN de loup.
Les grandes races locales de protection des troupeaux comme le Berger du Caucase ont entre 0,553 à 1,19% d'ascendance lupine. Ce chien est connu pour être méfiant et avec un caractère protecteur inné.
Le Kangal, aussi connu sous les noms de berger d'Anatolie, vient de Turquie. Il est utilisé dans la protection de troupeaux, voire la garde de propriété. Il est arrivé en France dans les années 1970. Il a entre 0,553 à 1,19 % d'ADN de loup.
Le sarplaninac, aussi appelé chien de berger yougoslave de Charplanina, vient de Macédoine du Nord et de Serbie. C'est un chien de montagne, protégeant les troupeaux contre les ours, mais aussi les loups. Il a pourtant un peu d'ADN de ce prédateur dans le sang, mais à taux très faible avec majoritairement moins de 1%
