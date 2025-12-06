Votre chien a-t-il de l'ADN de loup ? Certaines races domestiques en ont, l'une d'elles est très inattendue

Le tamaskan, un croisement entre chiens nordiques et chiens-loups

Le tamaskan, originaire du Royaume-Uni, est issu du croisement de chiens nordiques, de bergers allemands et de races de chiens-loups, lui offrant plus de 2% d'ascendance lupine. Il a été créé pour avoir les caractéristiques physiques des chiens loups, mais le comportement d'un animal de compagnie.