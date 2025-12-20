Ces mots que vous utilisez tous les jours viennent du breton

Baragouiner, une expression qui vient du breton

Avec un peu de pain (bara) et un peu de vin (gwin), on obtient le verbe venu de la langue bretonne "baragouiner", soit s'exprimer dans une langue inintelligible. Selon la légende, les soldats bretons de la guerre franco-prussienne de 1870 étaient affamés et épuisés et revendiquaient donc du pain et du vin (bara ha gwin). Comme ils ne parlaient pas bien français, ils étaient mal compris.