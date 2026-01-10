Connaissez-vous bien les expressions françaises ? Un vrai franchouillard a 10/10 à ce quiz !

La langue française est remplie d'expressions souvent très imagées. Ce test en 10 questions vous permet de savoir si vous les avez toutes en tête.

Orthographe, grammaire, mais aussi expressions en tout genre, la langue française est très riche. Les expressions permettent d'exprimer des idées de manière plus imagée ou plus indirecte. Elles peuvent être parfois assez amusantes. Elles sont assez indispensables dans les conversations du quotidien.

Il est donc essentiel de bien les connaitre. Cela vous évitera de demander à la personne qui vous l'adresse ce qu'elle a voulu dire. C'est pourquoi nous vous avons concocté un quiz de 10 questions avec des expressions à compléter ou dont il faut trouver la bonne signification. Trois propositions, une bonne réponse, à vous de jouer. Attention, ce n'est pas de la tarte !

Vous avez eu 10/10, un grand bravo ! Les expressions françaises n'ont plus de secret pour vous. Si malheureusement, vous n'avez pas la moyenne, il serait peut-être bon d'explorer le dictionnaire et c'est aussi l'occasion d'enrichir votre vocabulaire. Vous pourrez ressortir vos plus belles expressions au prochain repas de famille.