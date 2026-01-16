Il vit seul dans une grotte depuis 50 ans, avec sa propre eau, son électricité et se dit très heureux

Depuis des années, un homme vit dans une grotte au cœur de la forêt et mène une existence auto-suffisante. Il parvient à subvenir à ses besoins et n'a pas envie de changer.

Il existe encore des tribus ou des personnes qui choisissent des modes de vie particuliers, isolés du reste du monde. Dans la province d'Hubei, en Chine, un homme vit ainsi seul, caché dans la forêt depuis des décennies. Yang a élu domicile au pied d'une falaise des monts Lichuan il y a un demi-siècle. S'il n'est qu'à 300 mètres de la route, il n'a que très peu de visite, sa maison se trouvant derrière une pente abrupte et un sentier escarpé.

De l'extérieur, on dirait qu'il n'y a qu'une simple ouverture dans la roche, alors qu'en s'approchant, une solide structure en pierre, en briques et en bois se distingue, comme l'a fait découvrir Qingyunji, une influenceuse chinoise, sur sa chaîne YouTube dédiée à la vie dans les montagnes de Chine. Sa vidéo, qui a déjà fait le tour du monde, montre que derrière la petite bâtisse, la grotte est très étendue. Des vestiges d'anciennes constructions suggèrent même qu'elle pouvait servir de refuge pour se cacher pendant les guerres.

Yang chez lui, dans la vidéo publiée sur YouTube. © Capture YouTube

Ce sont les parents de Yang qui sont venus vivre dans la grotte il y a près d'un siècle. A la mort de ces derniers, ses cinq frères et soeurs ont préféré quitter la montagne et aller s'installer dans des villages voisins. Yang, lui, aime sa tranquillité et n'apprécie pas vraiment la foule : il a donc choisi de rester et espère bien vivre ici encore longtemps. "La grotte n'est pas un piège, c'est ma maison. Vivre dans une grotte ne signifie pas vivre dans le passé", a-t-il expliqué.

Habitué à la solitude, cet homme dans la force de l'âge arrive tout à fait à survivre seul dans cet endroit. Dans la grotte, il a accès à plusieurs bassins naturels où il peut puiser de l'eau. Il assure ne jamais en manquer. Il parvient même à avoir l'électricité, grâce à un poteau électrique situé non loin de là. Pour cuisiner, il utilise un poêle à bois.

"L’emplacement est idéal", a-t-il déclaré en ajoutant qu'il "fait assez chaud en hiver et agréablement frais en été". La température est, en fait, assez constante. La grotte est aussi protégée du vent et de la pluie. L'eau ne pénètre pas, alors que la luminosité parvient à entrer. Ce lieu est donc habitable et sûr, selon lui. "Aucune pierre ne tombera", a-t-il aussi assuré. Il précise également que les animaux sauvages ne s'en prennent pas à lui.

Auparavant, il avait des vaches et des cochons dans des enclos, mais il n'arrivait plus à les gérer seul. Il n'a toutefois pas cessé toute activité : il s'occupe de son jardin dans lequel il cultive des plantes médicinales, qu'il peut vendre dans les villages voisins, ainsi que des fruits et légumes. Il lui arrive également de sortir pour accomplir "quelques petits boulots".