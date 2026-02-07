Ces oiseaux sont les plus dangereux du monde, on croise très souvent l'un d'eux en France

Le gypaète barbu, le rapace mangeur d'os

Ce grand rapace de montagne a la particularité de se nourrir presque exclusivement d'os. Il peut être observé en France dans les Pyrénées, les Alpes ou encore le Massif central, mais aussi en Asie ou en Afrique. Si le danger n'est pas lié au risque d'attaque, il peut lâcher des airs les os dont il s'est saisi pour les briser avant de les consommer. Mieux vaut ne pas être en dessous.