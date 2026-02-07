Ces oiseaux sont les plus dangereux du monde, on croise très souvent l'un d'eux en France

Le casoar à casque est réputé pour être le plus dangereux de tous. Il peut atteindre 1m80 et peser jusqu'à 75 kg. S'il ne vole pas, il court très vite (jusqu'à 50 km/h). Ses griffes peuvent aller jusqu'à 10 cm. Un seul coup de patte peut ainsi être fatal. Il est présent dans les forêts d'Indonésie, de Nouvelle-Guinée et d'Australie où il est important pour la préservation de la biodiversité.
Cet aigle d'Amérique latine est connu comme le plus grand et le plus puissant rapace de la forêt tropicale. Avec une envergure de 2 mètres, il est très aiguisé. Il est capable d'attaquer des paresseux ou des singes dans les arbres. En un coup de patte, il peut briser un bras.
L'Autruche est un animal très imposant, qui peut dépasser les 150 kg. C'est aussi un sprinteur pouvant monter jusqu'à 70 km/h. Elle se trouve souvent dans les savanes africaines. Ses longues pattes puissantes, avec leurs deux doigts dont l'un porte une griffe acérée, peuvent être très dangereuses. Si elle se sent menacée ou ses petits, elle peut porter des coups violents.
L'Emeu est reconnaissable à son grand cou. Il vit surtout en Australie. Ses grandes pattes, aux longues griffes, sont adaptées à la course avec une vitesse pouvant dépasser 50 km/h. S'il se sent acculé, il peut devenir agressif, mais il est surtout imprévisible. Pendant la saison de reproduction, il est particulièrement sur le vif.
Ce grand rapace de montagne a la particularité de se nourrir presque exclusivement d'os. Il peut être observé en France dans les Pyrénées, les Alpes ou encore le Massif central, mais aussi en Asie ou en Afrique. Si le danger n'est pas lié au risque d'attaque, il peut lâcher des airs les os dont il s'est saisi pour les briser avant de les consommer. Mieux vaut ne pas être en dessous.
L'albatros hurleur peut dépasser d'un bout de l'aile à l'autre 3,50 mètres. Il passe la plupart de son temps en vol et se retrouve au niveau du sud des océans Atlantique, Indien et Pacifique. L'animal peut devenir agressif quand il défend son nid. Il n'hésitera pas à attaquer des intrus à coups de bec, qui peuvent blesser.
Le bec-en-sabot du Nil est un oiseau d'Afrique orientale et centrale. Son énorme bec peut être tranchant comme une hache. Il est aussi imposant : jusqu'à 1,5 mètre de hauteur. C'est un animal solitaire qui n'aime pas les intrus et peut se montrer agressif envers eux. Son regard fixe de prédateur peut faire peur.
Vivant en Nouvelle-Guinée, cet oiseau n'est pas menaçant par son physique. Il cache en fait une toxine dans ses plumes, qui fait partie des plus dangereuses substances naturelles. Il se nourrit d'animaux qui produisent cette homobatrachotoxine. Un simple contact avec ce dernier peut provoquer des engourdissements, picotements, brûlures ou encore nausées.
L'ifrita de Kowald est un petit oiseau insectivore. En se nourrissant de coléoptères comme les choresines, il développe une toxicité dans sa peau et ses plumes. Il est particulièrement dangereux de toucher sa tête, ses pattes ou son ventre. Cela peut provoquer des engourdissements et des picotements. Il s'en sert pour se protéger des parasites et des prédateurs.
C'est celui qu'il est le plus probable de croiser. Fréquemment rencontré dans les grandes villes, il est considéré comme dangereux sur le plan sanitaire. Ses fientes peuvent contenir des agents pathogènes, pouvant notamment provoquer la cryptococcose, l'histoplasmose, voire certaines formes de salmonellose. Ils sont transmissibles à l'être humain par inhalation.
