Seuls les Français les plus érudits connaissent la signification de ces mots disparus, testez-vous !

Le français est une langue qui a bien évolué. Certains mots ne sont plus du tout utilisés. Êtes-vous capable de comprendre leur sens ?

La langue française est aussi riche que complexe. Avec le temps, certains mots disparaissent. Ils sont désuets, ne correspondent plus à la réalité, voire sont simplement inutiles. Ils peuvent même se retrouver supprimés des dictionnaires. Il est toutefois intéressant de les connaitre car ils font partie de l'histoire de l'évolution de notre langue.

On vous propose de vous tester lors d'un petit quiz sur la signification de ces mots français disparus. 10 questions, trois propositions de réponse et une seule correcte. Attention, ce test n'est pas facile. A vous de jouer.

Si vous avez une bonne note à ce test, félicitations, vous maitrisez très bien la langue française ancienne. Si ce n'est pas le cas et que vous avez rencontré de grandes difficultés, c'était l'occasion d'enrichir vos connaissances et pourquoi pas de vous pencher sur le sujet de manière plus approfondie ensuite. En tout cas, n'hésitez pas à ressortir un de ces mots lors d'une conversation avec vos proches, cela devrait être amusant.