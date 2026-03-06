Donald Trump dans les dossiers Epstein : qui est la femme qui l'accuse de l'avoir agressée sexuellement quand elle avait 13 ans ?

En 2019, lors d'auditions avec le FBI, une femme présentée à Donald Trump par Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel, a affirmé avoir été agressée sexuellement par le président américain lorsqu'elle était mineure.

Donald Trump est dans la tourmente, vendredi 6 mars, après la publication, la veille, par le ministère américain de la Justice, de documents du FBI qui retracent des auditions de 2019. Lors de celles-ci, une femme, interrogée à quatre reprises par le FBI dans le cadre de l'affaire Epstein, a formulé des accusations de violences sexuelles contre Donald Trump, indique L'Express. Lors d'un de ces entretiens, la femme avait aussi incriminé Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel et retrouvé pendu dans sa prison en 2019, de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle était adolescente. Un compte rendu de cet entretien avait été publié précédemment par le ministère de la Justice qui a divulgué de nouveaux documents jeudi 5 mars.

Dans ceux-ci, la femme a accusé Donald Trump d'avoir tenté de la forcer à lui faire une fellation. Elle a affirmé que Jeffrey Epstein l'avait présentée au futur président à New York ou dans le New Jersey, dans les années 1980, alors qu'elle avait entre 13 et 15 ans. Lors du quatrième entretien réalisé par les agents du FBI, cette femme a refusé de fournir des détails supplémentaires sur l'agression présumée commise par Donald Trump, d'après le résumé de cet entretien, rendu public. Une incertitude plane sur la temporalité exacte des faits, car Epstein et Trump ne semblaient pas être en contact pendant les années 1980, bien que l'un et l'autre étaient de riches hommes d'affaires à cette époque, relate Libération.

Trump a nié connaître les comportements criminels d'Epstein

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karolina Leavitt, a réagi, qualifiant les allégations d'"accusations totalement infondées", sans le moindre "élément de preuve crédible". "Comme nous l'avons dit à de multiples reprises, le président Trump a été totalement innocenté par la publication du dossier Epstein", a-t-elle ajouté dans un communiqué. L'agence américaine Reuters n'a pas pu confirmer l'exactitude des allégations de cette femme, et les archives du FBI indiquent que les agents ont cessé de la contacter en 2019. Le ministère de la Justice est critiqué par le Congrès américain pour la manière dont il gère les documents de l'affaire Epstein. Les démocrates accusent l'administration Trump d'avoir dissimulé des documents le concernant.

Donald Trump a toujours nié connaître les comportements criminels de Jeffrey Epstein. Cette version a pourtant été éclaboussée, en novembre 2025, lorsque des élus démocrates ont publié des mails attribués à Jeffrey Epstein et envoyés à Donald Trump qui démontraient que le président des États-Unis était au courant de l'empire pédocriminel monté par son ancien ami depuis longtemps, indique Des documents publiés plus tôt par le département de la Justice montrent que Donald Trump a voyagé à plusieurs reprises à bord de l'avion de Jeffrey Epstein dans les années 1990, bien qu'il ait nié. Après les premières accusations de violences sexuelles contre son ancien ami, Donald Trump a appelé le chef de la police de Palm Beach et a déclaré : "Tout le monde savait qu'il faisait ça", indique le compte rendu d'un interrogatoire du FBI.