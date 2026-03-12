Fusillade dans le Michigan : une synagogue ciblée, un homme signalé... Ce que l'on sait
Une voiture aurait foncé dans une synagogue qui abrite également une école. La police est sur place. Des signalements font état d'un tireur.
- Ce jeudi 12 mars 2026, un tireur a été signalé dans une synagogue de West Bloomfield Township, à 40 km au nord-ouest de Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis.
- Un véhicule aurait foncé sur le bâtiment qui abrite également une école, ou plus exactement selon CNN un centre de la petite enfance, type jardin d'enfants, école maternelle et garderie. Aux vues des circonstances, les écoles alentours sont passées en "mode sécurité".
- "Nous sommes au courant d'un incident de sécurité en cours au Temple Israël. Les forces de l'ordre sont sur place. Nos organisations juives sont actuellement confinées par mesure de précaution. Nous demandons aux membres de la communauté de rester à l'écart de la zone pour le moment", a déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux la Fédération juive de Détroit.
19:19 - "L’antisémitisme et la violence n’ont pas leur place au Michigan", réagit la gouverneure de l'État
Sur X, Gretchen Whitmer, la gouverneure du Michigan, a réagi à la fusillade dans une synagogue. "C’est déchirant. La communauté juive du Michigan devrait pouvoir vivre et pratiquer sa foi en paix", a-t-elle déploré. "L’antisémitisme et la violence n’ont pas leur place au Michigan", a-t-elle ajouté avant de remercier les forces de l'ordre "pour leur intervention rapide".
19:14 - L'une des "plus grandes synagogues réformées" des États-Unis visée dans la fusillade du Michigan
Selon NBC News, le Temple Israël de West Bloomfield Township serait l’une des "plus grandes synagogues réformées du pays". Son site indique notamment que quelque "3 500 familles, soit plus de 12 000" personnes composeraient sa communauté.
19:08 - Y a-t-il des blessés dans la fusillade du Michigan ?
Selon le shérif local, personne n'aurait été blessé dans la fusillade, "à l'exception peut-être du tireur". D'après Fox News, le suspect pourrait avoir été tué par balles, mais cette information reste à confirmer.
???? UPDATE: The local sheriff says that nobody has been injured after a suspect rammed a vehicle into Temple Israel and opened fire in West Bloomfield, Michigan. FOX NEWS REPORTS THAT A SECURITY GUARD ENGAGED THE GUNMAN WHO WAS SHOT DEAD.pic.twitter.com/ZxLqevngeE— Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026
19:02 - Une école prise pour cible dans la fusillade du Michigan ?
Comme le relaie encore CNN, il semble que la synagogue abrite un centre de la petite enfance qui regrouperait un jardin d'enfants, une école maternelle ainsi qu'une garderie. Pour le moment, on ignore si des enfants ont été pris pour cible. Les écoles environnantes sont en revanche passées en "mode sécurité" au vu des circonstances.
18:56 - Les membres de la communauté invités à "rester à l'écart de la zone pour le moment"
Sur les réseaux sociaux, la Fédération juive de Détroit a d'ores et déjà publié un communiqué en lien avec la fusillade dans le Michigan. "Nous sommes au courant d'un incident de sécurité en cours au Temple Israël. Les forces de l'ordre sont sur place", indique-t-elle. Et d'ajouter : "Nos organisations juives sont actuellement confinées par mesure de précaution. Nous demandons aux membres de la communauté de rester à l'écart de la zone pour le moment."
18:54 - Un tireur actif repéré dans le Temple Israël à West Bloomfield Township, dans le Michigan
Selon les premières informations, une voiture aurait foncé ce jeudi 12 mars sur le bâtiment du Temple Israël West Bloomfield Township, dans le Michigan. Il s'agit d'une synagogue qui abrite également une école, rapporte CNN. Un tireur actif aurait été repéré dans le bâtiment par la suite.