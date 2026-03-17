Guerre en Iran : Macron dit non à Trump, le président américain "pas surpris" mais fâché

Mardi après-midi, Emmanuel Macron a opposé une fin de non-recevoir à Donald Trump. Ce refus a, sans surprise, guère plus au président américain, qui peine à convaincre ses alliés à se joindre à lui contre l'Iran.

"Jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel." En ouverture d'un conseil de défense qui se tenait ce mardi 17 mars 2026 au palais de l'Élysée, Emmanuel Macron a réitéré la position de la France dans l'épineux dossier de la guerre en Iran et plus généralement au Moyen-Orient. Alors que les États-Unis, engagés avec Israël dans ce conflit, ont demandé l'aide des pays de l'Otan, Emmanuel Macron a insisté sur le fait que la France n'est "pas partie prenante au conflit".

En revanche, le président français a déclaré que, "une fois la situation plus calme", à savoir "une fois que le cœur des bombardements aura cessé, [les Français seront] prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité d'un système d'escorte". Néanmoins, cela "supposera [aussi] des discussions, [dont] une avec l'Iran", a tenu à souligner Emmanuel Macron.

"Nous n'avons plus besoin ni envie de l'aide des pays de l'OTAN"

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump n'a pas caché sa déception. "La plupart de nos 'alliés' de l'OTAN ont fait savoir aux États-Unis qu'ils ne souhaitaient pas s'impliquer dans notre opération militaire contre le régime terroriste iranien au Moyen-Orient", a déploré le président américain, remarquant cependant que "presque tous les pays [avaient] fermement approuvé [leur] démarche et qu'il [était] hors de question, sous quelque prétexte que ce soit, de laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire". Donald Trump s'est dit "pas surpris" par ces réactions, dénonçant un Otan "à sens unique" : "Nous les protégeons, mais ils ne font rien pour nous, en particulier en cas de besoin."

Face aux journalistes, depuis la Maison-Blanche, Donald Trump a également déclaré penser que "l'Otan fait une erreur vraiment stupide". Le président américain a ensuite pointé le fait que les États-Unis avaient été là pour l'Ukraine alors qu'ils n'avaient pas forcément à répondre présents. Questionné sur le refus d'Emmanuel Macron d'aider les Américains dans le détroit d'Ormuz, Donald Trump a préféré éluder : "Le président Macron va finir son mandat très bientôt de toute façon." Il s'est cependant clairement dit "déçu" par la décision du Premier ministre britannique, Keir Starmer : "Je l'aime bien, je pense que c'est quelqu'un de bien, mais je suis déçu."