Le porte-avions le plus moderne de l'armée américaine rentre déjà au port à cause de la plomberie

Après des mois en mer, le porte-avions le plus moderne de la Marine américaine est contraint de faire une escale en Crète. Engagé dans la guerre contre l'Iran, il fait face à plusieurs dysfonctionnements et dégâts à l'intérieur.

Le porte-avions américain le plus moderne et le plus récent n'est plus en mer. C'est ce qu'a annoncé l'US Navy, la Marine américaine, ce lundi après que l'USS Gerald R. Ford, de son nom, a accosté sur la base américaine de Souda Bay, sur l'île de Crète (Grèce). Il était jusqu'alors engagé dans le conflit que mènent les Etats-Unis avec l'Iran mais doit subir plusieurs opérations de maintenance et de réparation.

"Cette escale permettra au navire de faire l'objet d'une évaluation, de réparations et d'un ravitaillement efficaces. Le groupe aéronaval du Gerald R. Ford poursuit son déploiement", a déclaré par voie de communiqué la 6e flotte américaine dont le rôle est de superviser les opérations de la Marine en Europe.

L'USS Gerald R. Ford avait été brièvement déployé pour appuyer les opérations militaires américaines contre l'Iran. Il avait quitté la Virginie le 24 juin 2025 pour deux déploiements consécutifs d'une durée globale de neuf mois, une durée relativement longue et "inhabituelle" pour un porte-avions, explique Business Insider.

Le "Ford" a d'abord navigué vers l'Europe, avant d'être redéployé en novembre dans la mer des Caraïbes dans le cadre des efforts de l'administration Trump pour faire pression sur le Venezuela et son ancien président, Nicolás Maduro. Le porte-avions est resté dans la région pendant plusieurs semaines et a participé à des opérations contre des pétroliers sous sanctions.

Ce n'est qu'en février qu'il a été déployé au Moyen-Orient. Mais le 12 mars dernier, l'armée américaine a annoncé un incendie dans la buanderie principale du navire, blessant deux marins qui ont été soignés après avoir inhalé des fumées toxiques, selon les informations de USNI News. En revanche, le système de propulsion du navire n'a pas été endommagé, laissant ce dernier opérationnel en mer malgré l'incident.

Malheureusement, ce n'est pas le seul problème rencontré par le porte-avions américain dernièrement. Il a aussi connu des soucis d'assainissement durant son long déploiement. Ce problème avait été soulevé par le Bureau de la responsabilité gouvernementale des Etats-Unis (GAO) dans un rapport de 2020, quelques années seulement après la mise en service du navire. Un responsable a même indiqué au Wall Street Journal que ces problèmes entraînaient en moyenne une intervention de maintenance par jour.

Aujourd'hui, le départ du porte-avions "Ford" du Moyen-Orient ne laisse plus à la Marine américaine qu'un seul porte-avions dans la région : l'USS Abraham Lincoln. Dans le même temps, les opérations militaires contre l'Iran se poursuivent et l'instabilité dans la région avec.