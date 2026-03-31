Artemis 2 : le vrai objectif de la NASA est plus fou que vous ne croyiez

Le lancement de la mission lunaire Artemis 2 est prévu pour ce mercredi 1er avril 2026. La fusée doit transporter des astronautes autour de la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans. Mais à terme, l'objectif est bien plus grand.

Le compte à rebours "vient d'être lancé". Ces mots sont ceux de la directrice de lancement de la NASA, Charlie Blackwell-Thompson, prononcés ce lundi depuis le Centre spatial Kennedy, à Cap Canaveral (Floride), d'où doit décoller l'appareil. En effet, le décollage de la mission Artemis 2 est prévu pour ce mercredi 1er avril 2026, à 18h24 heure locale, soit 0h24 en France, dans la nuit de mercredi à jeudi. "Tout nous indique que nous sommes actuellement dans une excellente position", a-t-elle précisé.

Plus de 50 ans après Apollo 17, en 1972, de nouveaux astronautes vont faire le tour de la Lune. Et désormais, la fusée est "prête", a assuré Amit Kshatriya, administrateur adjoint de la NASA, pendant un point presse. Cette mission revêt un intérêt capital et doit remplir un premier objectif : tester les technologies qui permettront à des êtres humains de fouler à nouveau le sol lunaire dans un avenir proche.

Attention, un report peut encore arriver. La météo ou un problème technique - plus de 500 critères doivent être validés - peuvent venir entraver l'opération de lancement. Si elle se déroule comme prévu, cette mission à bord de la capsule "Orion" doit durer une dizaine de jours. La mission Artemis 2 est d'autant plus historique que cela fait plus d'un demi siècle qu'aucun être humain ne s'est aventuré à plus de 1 500 km de la Terre. À titre de comparaison, l'altitude moyenne de la Station spatiale internationale (ISS) est de 400 km.

De futures missions vers Mars dans le viseur

Ce vol lunaire est inédit à plus d'un titre : il sera le premier de l'histoire à emmener une femme, une personne de couleur et un non-Américain à son bord. En effet, l'équipage est composé de l'astronaute canadien Jeremy Hansen ainsi que les Américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch. "C'est une période passionnante pour cette équipe, pour notre équipage, et plus largement pour notre pays et le monde", a déclaré Charlie Blackwell-Thompson. L'équipe peut aussi compter sur l'astronaute canadienne, Jenni Gibbons, désignée comme astronaute de réserve.

Le retour d'humains sur la Lune - l'objectif à long terme de ce programme de la NASA - est lui prévu pour 2028. Justement, le réel objectif de la NASA va bien plus loin que la mission Artemis 2. Le programme américain vise à établir, à terme, une présence humaine durable sur la Lune, mais également à y construire une base et préparer de futures missions vers Mars. La mission Artémis 2 devrait être retransmise en direct, à l'image du programme Apollo.