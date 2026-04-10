La France en "guerre ouverte" contre ce pays : la crainte du chef d'état-major

Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de celle en Iran, Fabien Mandon, le chef d'état-major français, a livré, ce jeudi 9 avril, sa principale préoccupation : la perspective d'une "guerre ouverte".

Auditionné dans le cadre du projet de loi sur l'actualisation de la programmation militaire, prévoyant 36 milliards d'euros supplémentaires pour renforcer le budget de la défense d'ici 2030, ce jeudi 9 avril, le chef d'état-major des Armées, Fabien Mandon, a insisté sur la situation sécuritaire mondiale ainsi que sur le danger auquel pourrait faire face la France. Il a avant tout défendu la nécessité de cette loi et d'un effort de réarmement : "C ette loi de programmation militaire (LPM) est déterminante pour la défense de nos concitoyens, la défense de notre pays, la défense de nos intérêts" . "Nous sommes dans une période de danger. Il ne faut pas susciter de l'inquiétude, mais juste de l'éveil parce qu'on a besoin de cet investissement de défense" , a précisé le général Mandon. D'après le chef d'état-major, pour être bien défendu, il faut avant tout s'adapter. Cela passe notamment, selon lui, par le développement de nouvelles armes. "Nous allons développer un missile capable de supprimer les défenses aériennes ennemies. C'est un missile supersonique qui s'appelle Stratus", a par exemple cité Fabien Mandon.

La menace d'"une guerre ouverte" ?

Alors que Fabien Mandon a estimé que "on ne peut plus avoir le même niveau de confiance" sur l'engagement des Américains au niveau de la sécurité, en référence à la guerre lancée contre l'Iran avec Israël fin février et des critiques de Donald Trump envers l'OTAN étant allé jusqu'à évoquer un possible retrait de son pays, il a réaffirmé sa mise en garde passée contre le risque d'un "choc dans trois, quatre ans avec Moscou" . Devant l'Assemblée nationale, il a déclaré que "une guerre ouverte" avec la Russie "reste sa préoccupation première en termes de préparation des armées", rappelant "la permanence d'une menace russe sur notre continent". "C'est sur notre continent. Les Ukrainiens tiennent depuis plus de quatre ans de manière héroïque", a-t-il complété devant les députés de la commission de la Défense, comme le rapporte Le Parisien.