Législatives en Hongrie : pourquoi ces élections sont-elles cruciales pour l'Union européenne ?

Les élections législatives en Hongrie se tiendront dimanche 12 avril 2026. Un scrutin sans doute historique, car Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois est en poste depuis 2010, et il est en grande difficulté dans les sondages face à son adversaire Péter Magyar, leader du parti Tisza, pro-Ukraine et pro-européen.

Est-ce que Viktor Orbán vit ces dernières heures en tant que Premier ministre en Hongrie ? Le politicien hongrois est au pouvoir depuis 2010 en tant que Premier ministre. Prorusse, il est aussi largement distancé dans les derniers sondages. Selon le média Politico, au 30 mars, le Fidesz, le parti d'Orbán, est à 10 points de son principal adversaire, le Tisza de Péter Magyar [39 % contre 49 %].

Viktor Orbán et son gouvernement sont soutenus par Vladimir Poutine, Donald Trump et d'autres figures de l'extrême droite européenne.

Aussi, le Premier ministre hongrois représente un adversaire de taille pour l'Union européenne (UE), notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine en termes d'aides militaires depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Les Fonds européens pour l'aide militaire sont également bloqués. Enfin, Il y a eu de fausses accusations envers Kiev et tensions autour de la réparation de l'oléoduc de Druzhba.

Des ingérences russes au cours de la campagne ?

Selon une ONG qui lutte contre la désinformation, Alliance4Europe ce samedi 11 avril 2026, le réseau social X a à nouveau été utilisé pour manipuler un scrutin au moyen de faux comptes géré depuis l'étranger, rapporte France info. Un réseau de comptes qui s'était déjà mobilisé en 2025 pour influencer les élections aux Pays-Bas, s'est redéployé afin de soutenir sur X les contenus en faveur du Premier ministre, Viktor Orban avant les élections législatives en Hongrie. Le réseau, comprend plusieurs centaines de faux comptes "principalement gérés depuis le Nigeria et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Asie, a été systématiquement redéployé lors d'élections européennes afin d'amplifier artificiellement les contenus d'extrême droite, pro-russes et anti-institutionnels", affirme l'ONG dans un communiqué.

Selon Alliance4Europe, les faux comptes agissent de façon automatisée pour manipuler les algorithmes de X, et donner plus de visibilité aux comptes de langue hongroise pro-Orban et pro-russes. Ce n'est pas la première fois que des soupçons d'ingérence russe planent au-dessus de la campagne électorale en Hongrie. Selon France info, des experts évoquent des preuves d'efforts russes continus pour soutenir Viktor Orban. Le premier ministre hongrois brigue un cinquième mandat lors des élections législatives ce dimanche. Pour rappel, son rival conservateur et pro-européen Peter Magyar est largement en tête des sondages indépendants.