Législatives en Hongrie : un résultat déterminant pour l'UE, ce qu'implique la défaite d'Orban face à Magyar

La victoire de Péter Magyar en Hongrie marque la fin de 16 ans de règne de Viktor Orban lors de ces élections législatives en Hongrie. Après le dépouillement de 98 % des bulletins, le résultat ne fait plus aucun doute. Un résultat déterminant et un chamboulement pour l'UE ?

D'après un décompte officiel prenant en compte la quasi-totalité des bureaux de vote, Péter Magyar, le chef du parti Tisza, remporte 138 sièges sur 199 avec 53,56 % des voix, contre 55 sièges et 37,86 % des voix pour le Fidesz de Viktor Orban, soit une super-majorité des deux tiers du Parlement. La participation a atteint un record de 79,50 % en Hongrie pour ces élections législatives historiques. Viktor Orban, à la tête du pays depuis 2010, a reconnu sa défaite, prenant acte de résultats "douloureux mais sans ambiguïté", il a dit avoir "félicité le parti vainqueur".

Peter Magyar a promis de gouverner pour "tous les Hongrois", ce lundi. "C’est un immense honneur que vous nous ayez accordé votre confiance, avec le plus grand nombre de voix jamais obtenu, pour travailler à une Hongrie libre, européenne, fonctionnelle et humaine", lance-t-il sur Facebook. Il se dit prêt à travailler "chaque jour et à chaque heure de la journée pour la sécurité et le développement de (la) patrie, ainsi que pour le bien-être du peuple hongrois". "Aujourd’hui, le peuple hongrois a dit oui à l’Europe", déclarait déjà Péter Magyar, dimanche soir face à la foule à Budapest.

Il a également promis de rétablir les contre-pouvoirs et de garantir "le fonctionnement démocratique" du pays, une tâche "énorme" selon ses mots. "Aujourd’hui, la vérité a vaincu le mensonge, l’État-parti, ses milliards dépensés en propagande, et ses services secrets", a aussi lancé le chef du parti de centre-droit Tisza. "La France salue une victoire de la participation démocratique, de l’attachement du peuple hongrois aux valeurs de l’Union européenne et pour la Hongrie en Europe", a déclaré Emmanuel Macron sur X, qui s’est entretenu avec Péter Magyar.

Trump et Poutine soutenaient Orban

Viktor Orban avait pourtant reçu le soutien de Vladimir Poutine, Donald Trump et d'autres figures de l'extrême droite européenne. Fidesz "est la seule garantie pour que notre argent n'aille pas à Kiev ou aux multinationales et que nos fils ne partent pas à la guerre", disait Viktor Orban lors d'un meeting à Osca, le 31 mars dernier. Pendant son mandat, le gouvernement en place a également mené une vaste campagne médiatique pour promouvoir ses positions anti-ukrainiennes.

Voilà notamment pourquoi, ces élections législatives revêtaient un intérêt majeur pour l'Europe. Viktor Orban représente un adversaire de taille pour l'Union européenne (UE), notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine en termes d'aides militaires depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Les Fonds européens pour l'aide militaire sont également bloqués. Enfin, Il y a eu de fausses accusations envers Kiev et tensions autour de la réparation de l'oléoduc de Druzhba.

"C’est l’Europe et les valeurs européennes qui l’emportent"

Des agissements qui permettent à bon nombre de pays européens de souffler. Péter Magyar a déjà esquissé une politique étrangère pro-occidentale, affirmant qu'il s'efforcerait de faire de la Hongrie un allié fiable de l'Otan et un membre loyal de l'UE. En revanche, comme Orban, il refuse l'envoi d'armes à l'Ukraine et s'oppose à une intégration rapide du pays dans l'UE, même s'il ne partage pas sa rhétorique hostile envers Kiev.

"Certains doutent de sa capacité à opérer une véritable rupture avec le régime d'Orbán" et "les électeurs de gauche ne sont peut-être pas entièrement satisfaits de son programme, mais ils le soutiennent quand même, car il représente la meilleure chance de changement", souligne Andrzej Sadecki, analyste au Centre d'études de l'Est (OSW) à Varsovie, pour BFMTV. "Aujourd’hui, c’est l’Europe et les valeurs européennes qui l’emportent. Félicitations à tous les citoyens hongrois pour ces élections historiques", a tout de même écrit son homologue espagnol, le premier ministre Sánchez sur son compte X. "Hongrie, Pologne, Europe à nouveau réunies! Victoire glorieuse, chers amis!", a de son côté écrit le premier ministre polonais Tusk sur les réseaux sociaux anglais, ajoutant en hongrois : "Ruszkik haza! (Les Russes rentrez chez vous!)".

Des ingérences russes pendant la campagne ?

Selon une ONG qui lutte contre la désinformation, Alliance4Europe, ce samedi 11 avril 2026, le réseau social X a à nouveau été utilisé pour manipuler un scrutin au moyen de faux comptes géré depuis l'étranger, rapporte France info. Un réseau de comptes qui s'était déjà mobilisé en 2025 pour influencer les élections aux Pays-Bas, s'est redéployé afin de soutenir sur X les contenus en faveur du Premier ministre, Viktor Orban avant les élections législatives en Hongrie. Le réseau, comprend plusieurs centaines de faux comptes "principalement gérés depuis le Nigeria et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Asie, a été systématiquement redéployé lors d'élections européennes afin d'amplifier artificiellement les contenus d'extrême droite, pro-russes et anti-institutionnels", affirme l'ONG dans un communiqué.

Selon Alliance4Europe, les faux comptes agissent de façon automatisée pour manipuler les algorithmes de X, et donner plus de visibilité aux comptes de langue hongroise pro-Orban et pro-russes. Ce n'est pas la première fois que des soupçons d'ingérence russe planent au-dessus de la campagne électorale en Hongrie. Selon France info, des experts évoquent des preuves d'efforts russes continus pour soutenir Viktor Orban. Des efforts finalement vains, son rival conservateur et pro-européen Peter Magyar a remporté les élections législatives.

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