Bientôt un arc de triomphe à Washington ? Le nouveau projet de Donald Trump, des détails dévoilés

L'administration Trump a présenté, vendredi 10 avril, les plans d'une arche, inspirée de l'arc de triomphe à Paris. Le président américain veut mettre la barre haute avec ce monument.

Un peu de Paris à Washington ? Donald Trump souhaite ériger un arc de triomphe, inspiré de celui de la capitale française, aux États-Unis. Son administration a dévoilé, vendredi 10 avril, les plans de cette gigantesque arche. Sur son réseau Truth Social, le président américain, désireux de laisser son empreinte à Washington, a évoqué cette nouvelle construction, dont on ignore encore la date précise d'arrivée. "Je suis ravi d'annoncer qu'AUJOURD'HUI mon administration a officiellement déposé la présentation et les plans à la très respectée Commission des beaux-arts de ce qui sera le MEILLEUR et le PLUS BEL arc de triomphe au monde", a notamment affirmé le locataire de la Maison-Blanche, très enthousiaste.

Le monument pourrait devenir le plus grand arc de triomphe au monde. Selon le plan présenté à la Commission des beaux-arts américaine, dont tous les membres ont été choisis par Donald Trump, la hauteur de la construction pourrait atteindre 76 mètres. "Ce sera une merveille addition à la région de Washington dont tous les Américains pourront profiter pendant de nombreuses décennies", a également expliqué le milliardaire sur sa plateforme. Trois statues en or doivent être construites au sommet de l'arche. La présence des inscriptions "One nation under God" ("Une nation sous Dieu) et "Liberty and justice for all" ("Liberté et égalité pour tous"), écrites en lettres dorées, est aussi prévue dans le plan.

Pour Donald Trump, l'objectif est de faire mieux que la France

Ce projet d'arc de triomphe fait débat aux États-Unis, comme l'explique le HuffPost. L'arche doit voir le jour pour commémorer l'anniversaire des 250 ans de la déclaration d'indépendance du pays, prévu le 4 juillet 2026. Le président américain avait déjà évoqué cette future construction en décembre dernier. Il y a quelques mois, Donald Trump assurait que cet ouvrage allait surpasser celui de Paris.