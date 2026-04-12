Léon XIV : "Assez des démonstrations de force !", le pape appelle les dirigeants du monde à agir pour la paix

Lors d'une messe célébrée devant près de 60 000 fidèles à Rome, le pape Léon XIV a prononcé un discours de paix et a appelé les dirigeants mondiaux à mettre fin aux guerres, ce samedi 11 avril.

"Assez avec la guerre !" Le pape Léon XIV a fustigé fortement les conflits armés qui sont en cours à travers la planète. Il a pris la parole lors d'une veillée de prière pour la paix à la basilique Saint-Pierre, ce samedi 11 avril., rapporte RTL Lors de son prêche, il a dénoncé également la cupidité qui se cache derrière ces guerres. "Assez de l'idolâtrie du moi et de l'argent! Assez des démonstrations de force! Assez avec la guerre! La véritable force se manifeste en servant la vie", a notamment déclaré le pape.

À travers le monde, de nombreux théâtres de guerre sont en cours : au Moyen et Proche-Orient et en Ukraine notamment. Le pape a aussi appelé des milliards de personnes à travers le monde à embrasser la paix et à "croire de nouveau en des valeurs comme l'amour, la modération ou encore la bonne politique. Aucun pays n'a été évoqué spécifiquement, ni aucun nom de responsable politique.

Pour autant, cela constitue l'une des critiques les plus virulentes faites par le Vatican à propos des conflits dans le monde. "Il existe certainement des responsabilités impératives qui incombent aux dirigeants des nations. Vers eux nous nous écrions: arrêtez! Il est temps de faire la paix! Asseyez-vous à la table du dialogue et de la médiation, et non à la table où se planifie le réarmement et où se décident des actions meurtrières!" a poursuivi le pape.

Une grande tournée internationale pour le pape

Le Pape revient aussi dans l'actualité en raison de son déplacement en Algérie dès le lundi 12 avril 2026. Un voyage historique placé sous le signe du dialogue entre l'islam et le christianisme, commente La République des Pyrénées . Un déplacement qui ouvre la première grande tournée internationale du pape Léon XIV âgé de 70 ans. Outre l'Algérie, le souverain pontife se rendra au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale (13-23 avril).

Son voyage en Algérie possède aussi une forte dimension personnelle pour le pape d'origine américaine. En effet, ce sera l'occasion pour lui de marcher dans les pas de Saint Augustin (354-430), penseur important de la chrétienté et originaire d'Algérie.

Dans un contexte international extrêmement tendu et généré par les conflits au Moyen-Orient, la coexistence pacifique sera au cœur du message du pape lors de sa visite en Algérie. "Il s'agira de s'adresser au monde islamique, mais aussi d'affronter un défi commun de coexistence", avait déclaré jeudi le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni.