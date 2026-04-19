Florian Montorio : ce que l'on sait sur le soldat français tué au Liban et sur les circonstances de sa mort

Un militaire français a perdu la vie lors d'une attaque contre la Finul au sud du Liban samedi 18 avril. Les autorités françaises attribuent l'attaque à une embuscade menée par le Hezbollah et ont d'ores et déjà réclamé des explications à Beyrouth.

Le sergent-chef Florian Montorio, un militaire français membre de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, aussi appelée la Finul, a été tué samedi 18 avril lors d'une attaque qui visait une patrouille française dans le sud du Liban. L'embuscade a fait également trois blessés, dont deux dans un état grave. Emmanuel Macron a pris la parole sur X et a déclaré : "tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah" tandis que les autorités françaises ont demandé à leurs homologues libanais d'identifier les commanditaires de l'attaque et de faire en sorte de garantir davantage la sécurité des casques bleus.



Plus tard dans la journée, Emmanuel Macron a indiqué s'être entretenu avec le président libanais Joseph Anou ainsi que son premier ministre Nawaf Salam afin d'établir "toute la lumière" sur les circonstances exactes de l'attaque. Beyrouth a affirmé condamner "fermement" une action qu'elle qualifie de ciblée contre la patrouille française et réaffirme sa détermination à trouver et condamner les coupables.

Une embuscade lors d'une mission de ravitaillement



D'après les premières informations relayées par la ministre des Armées Catherine Vautrin sur X, le sergent-chef a été tué "par tir direct à l'arme légère" alors qu'il participait à une mission visant à rouvrir un poste de la Finul isolé par les combats. Sa patrouille aurait alors été prise à partie dans une "embuscade à très courte distance". Ses camarades ont tout de suite pris en charge le militaire mais n'ont pas réussi à le réanimer. De son côté, la Finul a confirmé qu'il s'agissait d'une attaque "délibérée menée par des "acteurs non étatiques" contre les casques bleus.

Âgé de 40 ans, Florian Montorio, père de deux enfants, faisait partie du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. Il s'était engagé dans l'armée en 2007 et devait prochainement prendre sa retraite. Le colonel Jeremy Ackil s'est confié sur son collègue qu'il décrivait comme étant "profondément généreux et profondément courageux." La dépouille du soldat doit être rapatriée en France le dimanche 19 avril tandis que les militaires blessés restent quant à eux à Beyrouth où ils sont soignés.

