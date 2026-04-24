Guerre en Iran : coincé depuis 50 jours dans le détroit d'Ormuz, ce capitaine de navire raconte son calvaire

Le capitaine d'un pétrolier immobilisé dans le détroit d'Ormuz raconte l'enfer de son quotidien et de celui de son équipage, à la merci des bombes.

La guerre en Iran dure depuis près de deux mois. Si un cessez-le-feu est en cours entre Téhéran et Washington, sans échéance claire après le prolongement jusqu'à nouvel ordre de la trêve annoncé par Donald Trump, le détroit d'Ormuz reste contrôlé par l'Iran et en proie au blocus naval américain. Une situation catastrophique pour les navires pris au piège dans ce bras de mer stratégique pour le commerce mondial.

C'est le cas du pétrolier du capitaine Raman Kapoor, "immobilisé dans la partie nord du golfe Persique depuis le début de la guerre, le 28 février", confie-t-il dans une vidéo mise en ligne par Associated Press. Celui dont le navire transporte du pétrole brut rapporte la dure réalité de la guerre : "Nous avons vu passer plusieurs missiles et entendu divers bruits d'explosion". Il évoque également les "nombreuses attaques contre les navires marchands". Ici, "tout le monde a peur" poursuit-il, alors que 24 personnes constituent l'équipage.

À bord, l'un des plus grands défis est de maintenir le moral des troupes face aux décisions des dirigeants internationaux. "Il y a quelques jours, l'Iran a ouvert le détroit puis la situation était assez bonne", un message d'espoir finalement de courte durée. "Dans les 24 heures suivantes, nous avons entendu dire que le détroit d'Ormuz était à nouveau fermé par l'Iran, et en fait, ils ont également attaqué deux navires", explique Raman Kapoor.

Tout l'équipage du navire du capitaine Kapoor est indien. "Des milliers de marins, principalement des marins indiens... travaillent sur (ces) petits bateaux, barges, remorqueurs, navires offshore... qui opèrent tous dans cette zone", explique-t-il. Aujourd'hui, leur quotidien ressemble à un véritable enfer : "les marins sont effrayés parce que la zone ciblée est très proche du navire", dit-il.

De plus, "de nombreux (ports) ont restreint leur communication pour ne pas partager de photos", les coupant parfois de la civilisation. "La pénurie de nourriture" est également un élément difficile à gérer au quotidien. Seul un accord de paix durable entre l'Iran et les Etats-Unis semble pouvoir régler cette situation dramatique. Mais à "court terme, je ne vois pas cela se produire. L'écart entre les deux est tout simplement trop grand", estime Jakob Larsen, responsable de la sécurité maritime au BIMCO, la plus grande association d'armateurs au monde basée à Copenhague (Danemark), auprès de RNZ.

D'après lui, "l'Iran contrôle toute la côte nord du détroit d'Ormuz" et comme "il est composé de terrain montagneux", "il est très difficile d'obtenir un niveau suffisant de contrôle militaire dans cette zone pour les Etats-Unis". Il indique que "chaque propriétaire de navire a des critères d'acceptation des risques différents", autrement dit, certains pourraient prendre le risque de s'y aventurer malgré les menaces. Jusqu'à ce que ce niveau de menace diminue, les pétroliers comme celui du capitaine Kapoor resteront ancrés, en attendant des jours meilleurs.