Benyamin Netanyahou atteint d'un cancer : ce que l'on sait de sa santé après une opération sérieuse

Le Premier ministre israélien a publiquement révélé ce vendredi 24 avril avoir été opéré d'un cancer de la prostate.

En pleine guerre contre Gaza, le Liban ou encore l'Iran, le Premier ministre israélien avait préféré taire ses soucis de santé. Il est finalement sorti du silence ce vendredi 24 avril 2026. Dans un post publié sur X, Benyamin Netanyahou a révélé avoir été traité pour un cancer de la prostate, reconnaissant ainsi pour la première fois officiellement le diagnostic.

En début de post, le Premier ministre israélien donne une explication à cette soudaine et inattendue révélation : la publication, le jour même, de son rapport médical annuel. Rapport qui aurait en principe dû être rendu public il y a au moins deux mois. "J'ai demandé à en retarder la publication de deux mois afin qu'il ne soit pas publié au pic de la guerre, pour ne pas permettre au régime terroriste d'Iran de diffuser encore plus de propagande mensongère contre Israël", explique-t-il.

"Un petit problème médical"

Benyamin Netanyahou se veut aujourd'hui rassurant : "Je suis en bonne santé", assure l'homme de 76 ans. Et d'insister : "Je suis en excellente condition physique." Le Premier ministre n'hésite pas non plus à minimiser : "J'ai eu un petit problème médical à la prostate", avant d'assurer que celui-ci "a été traité complètement" et qu'il est "derrière [lui]".

Selon Benyamin Netanyahou, tout serait parti d'"un tout petit point de moins d'un centimètre" détecté à la prostate lors de son dernier suivi. "À l'examen, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un stade très précoce de tumeur maligne, sans aucune extension ni métastases", explique le Premier ministre israélien, qui insiste sur l'aspect courant, presque banal de ce genre de diagnostic chez les hommes de son âge. Alors qu'on lui proposait deux choix, à savoir laisser couler et se contenter d'un suivi ou subir un traitement et éliminer le problème, Benyamin Netanyahou explique avoir opté pour la seconde solution.

Et le chef de guerre s'enorgueillit : "Vous me connaissez déjà. Quand on me transmet des informations en temps voulu sur un danger potentiel, je veux le traiter immédiatement. C'est vrai au niveau national comme au niveau personnel. C'est ce que j'ai fait." Il a donc subi une chirurgie. Le Premier ministre conclut son message en appelant les Israéliens à prendre, comme lui, soin de leur santé et remercie son équipe médicale.