Ahmad Vahidi : quel parcours pour l'un des hommes les plus puissants d'Iran ?

Ahmad Vahidi a pris les rênes du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), suite au décès de Mohammad Pakpour, le 28 février dernier. Mais alors, qui est cet homme fort de l'Iran ?

"Le dur des durs". C'est ainsi qu'est surnommé le nouveau chef du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), Ahmad Vahidi, selon BFMTV. Et pour cause, son parcours fait de lui un des hommes les plus puissants d'Iran, à tel point qu'il est le seul à avoir rencontré le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei.

Né Vahid Shacheraghi en 1958, Ahmad Vahidi a été nommé à la tête du CGRI, après le décès de Mohammad Pakpour, tué le 28 février lors d'une frappe conjointe des États-Unis et d'Israël. Si cette nomination est tout sauf une surprise - il avait déjà été nommé chef adjoint du groupe par Ali Khamenei en décembre 2025, après l'avoir placé au poste de chef adjoint de l'armée nationale - elle marque un tournant dans la radicalisation et la militarisation accélérée du pays.

Ahmad Vahidi, membre fondateur des Gardiens de la révolution islamique

Figure historique du régime, Ahmad Vahidi est un des membres fondateurs du Corps des Gardiens de la révolution islamique en 1979. Il est envoyé peu après au Liban en pleine guerre civile, où il participe en 1982 à la fondation du Hezbollah. Le nouveau chef du CGRI est également considéré comme l'un des responsables des attentats de Beyrouth en 1983, qui ont causé la mort de plus de 300 personnes, principalement des militaires américains et français.

Selon Al Jazeera, il a aussi joué un rôle dans les négociations de l'affaire Iran-Contra, rencontrant des émissaires de l'administration de Ronald Reagan - un épisode qui aurait renforcé sa connaissance des méthodes américaines et israéliennes. À la fin des années 1980, Ahmad Vahidi crée la force Al-Qods, branche chargée des opérations extérieures et clandestines du CGRI, qu'il dirige jusqu'en 1997.

Ahmad Vahidi est un homme "impitoyable"

Cette carrière lui ouvre ensuite les portes du pouvoir civil : ministre de la Défense en 2009, puis ministre de l'Intérieur en 2021.

Ce parcours, pour le moins complexe, s'accompagne d'accusations internationales. Depuis 2007, Interpol le recherche pour son implication présumée dans les attentats contre l'ambassade d'Israël et le centre communautaire juif AMIA en Argentine, en 1992 et 1994.

Considéré comme l'un des principaux décideurs sécuritaires du pays - avec Mohammad Bager Zolghadr, chef du Conseil suprême de sécurité nationale - Ahmad Vahidi est le seul à avoir rencontré en tête-à-tête le nouveau guide suprême, après avoir activement soutenu sa désignation. "C'est le visage de la radicalisation et de la militarisation du régime, qui n'est plus celui des mollahs mais bien celui des Gardiens de la Révolution", analyse la chroniqueuse Elsa Vidal sur BFMTV. Le journaliste Mohammad Ali Shabani, rédacteur en chef du média iranien Amwaj, a résumé l'arrivée de Vahidi sur X : "Pour le dire poliment, Pakpour et Salami faisaient figure d'instituteurs à côté de lui. Cet homme est impitoyable."