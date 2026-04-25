Guerre en Ukraine : Kiev "remonte la pente", où en est la progression russe en 2026 ?

Depuis le début de l'année 2026, la Russie aurait gagné deux fois moins de terrain qu'en 2025 sur la même période. Pour autant, ces données sont à relativiser.

La guerre en Ukraine prend-elle une autre tournure ? Plus de quatre ans après le début des combats, le conflit semble se rééquilibrer, selon les propos des autorités ukrainiennes. "Notre position sur le champ de bataille est (...) la plus forte, ou la plus solide, qu'elle ait été au cours de l'année écoulée", a déclaré à la presse le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga, dans un entretien diffusé ce mercredi 22 avril.

Et les données estimées par l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) vont dans ce sens. Selon la plus récente analyse de l'AFP relayée par BFMTV, la Russie n'a pas gagné le moindre gain territorial en Ukraine, au mois de mars, une première depuis deux ans et demi. Par ailleurs, le pays aurait conquis deux fois moins de terrains sur les trois premiers mois de l'année par rapport à l'an dernier.

Kiev en meilleur posture dans la guerre en Ukraine

Cette situation diffère totalement de l'avancée importante de l'armée russe en 2025 : plus de 5 600 km² de territoire (près d'1% de l'Ukraine) ont été gagnés, soit plus que sur les années 2024 et 2023 réunies, selon les données de l'ISW. Plusieurs villes majeures du Donbass Pokrovsk. Elle s'est aussi emparée de plusieurs villes majeures du Donbass, comme Pokrovsk, dans l'oblast de Donetsk qu'elle cherche à conquérir entièrement.

Pour autant, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. "Depuis cet hiver et ce début d'année, l'Ukraine semble être en meilleure posture. Mais c'est à relativiser, parce que dire qu'on est en meilleure posture après une année qui a été la plus difficile, ça ne veut pas forcément dire qu'on est en très bonne posture", explique Didier Gros, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) et enseignant à Sciences Po Aix-en-Provence.

La guerre en Ukraine dans une "forme de rééqulibrage"

Pour résumer, il s'agit davantage d'une "forme de rééquilibrage après une ou deux années très difficiles pour l'Ukraine". "L'Ukraine a pris du terrain au sud du Donbass, vers Houliaïpole, mais la Russie continue d'avancer en direction des deux grandes villes régionales de Kramatorsk et Sloviansk, une zone qui constitue leur priorité", précise Ulrich Bounat, spécialiste de l'Europe de l'Est et chercheur auprès du think tank Euro Creativ.

D'autant plus qu'en avril, "près de 100 km²" ont été "pris en une semaine par les forces russes", selon le chercheur associé à la FRS. L'armée française, qui a réalisé un point sur la situation le 20 avril, évoque notamment une "progression" des forces russes vers Soumy à la frontière nord du pays et Koupiansk dans le nord du Donbass. En définitive, l'armée russe se montre, toutefois, moins performante ces derniers mois. "Du moins, elle n'avance pas aussi vite qu'elle l'espérait au cours de cette offensive de printemps", indique Ulrich Bounat. Kiev "remonte la pente", renchérit Didier Gros.

Au total, Moscou occupe 19% du territoire ukrainien, dont une majorité acquise pendant les premières semaines du conflit et environ 7% de la Crimée et des zones du bassin industriel du Donbass.