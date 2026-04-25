Tchernobyl : des régions françaises contaminées ? Ce que l'on sait du rapport sur les retombées radioactives

Dans un rapport publié cette semaine, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) dresse le bilan des retombées radioactives liées à l'accident de Tchernobyl sur les régions françaises.

Quarante ans après, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl a encore des conséquences environnementales en France. C'est ce que révèle un rapport de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), publié mercredi 22 avril et relayé par BFMTV, qui fait état des retombées radioactives de l'accident nucléaire et des essais atmosphériques d'armes nucléaires en France métropolitaine.

Et à l'inverse des propos des autorités – qui affirmaient à l'époque que le nuage radioactif de Tchernobyl s'était "arrêté à la frontière", l'ASNR indique une radioactivité "plus élevée qu'ailleurs" dans plusieurs régions françaises : les Vosges, l'Alsace, la vallée du Rhône, le Puy-de-Dôme, l'est de la Corse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Pyrénées-Atlantiques.

Développé en masse lors de l'accident de Tchernobyl, le césium 137 disparaît

Dans ces territoires, il existe des zones de rémanence élevée (ZRE) où les sols, herbages et certains produits alimentaires (lait, fromage, viande bovine…) présentent des taux de radioactivité supérieurs à la moyenne nationale. Un résultat obtenu à partir de prélèvements et d'analyses radiologiques.

Extrêmement dangereux pour tous les êtres vivants, le césium 137 – produit lors de la fission de l'uranium dans les réacteurs nucléaires, dont Tchernobyl – diminue progressivement durant les dernières décennies, tout comme le strontium 90. Pour autant, dans les forêts, les éléments chimiques radioactifs sont encore en nombre. Elles "ont la particularité de conserver des niveaux élevés de césium 137 durant des années, voire des décennies après les dépôts radioactifs, contrairement aux denrées issues de l'agriculture et de l'élevage", explique le rapport.

Pas d'exposition pour les populations 40 ans après Tchernobyl

Concernant les denrées agricoles, telles que les légumes-feuilles ou pommes de terre, elles ne souffrent d'aucune différence avec les zones non impactées par l'accident de Tchernobyl. L'exposition moyenne pour les populations est aussi faible et même en dessous des seuils réglementaires. En somme, l'ASNR conclut que les essais nucléaires et Tchernobyl ont un impact limité sur la santé dans les conditions actuelles d'exposition.

La catastrophe nucléaire de Tchernobyl s'est déroulée le 26 avril 1986, lorsque le réacteur n°4 de la centrale soviétique explose en pleine nuit. Classé au niveau 7 de l'échelle internationale des événements nucléaires – le plus haut degré – l'accident demeure, près de quarante ans plus tard, le plus grave de l'histoire du nucléaire civil, devant même celui de Fukushima en 2011.