États-Unis : "C'est du racisme", Marie-Thérèse, Française de 86 ans, témoigne de son emprisonnement par l'ICE

Marie-Thérèse Ross avait été arrêtée le 1er avril 2026 chez elle dans l'État de l'Alabama. Pendant 17 jours, elle a été emprisonnée par la police de l'immigration américaine. Dans le journal local Ouest-France, elle revient sur sa mésaventure.

De ses près de trois semaines d'incarcération dans les geôles de la police de l'immigration américaine [ICE], elle conserve un espoir : faire fermer ces établissements. Le 1er avril dernier, Marie-Thérèse Ross est arrêtée par l'ICE, comme elle en témoigne aux journalistes de Ouest France et du New York Times. Placée dans un centre de rétention dans l'État de Louisiane, elle est libérée 17 jours plus tard. À plus de 85 ans, elle a pu enfin retrouver sa famille.

Dans son entretien publié samedi 25 avril, elle se confie : "Je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait", raconte Marie-Thérèse. Elle se souvient avoir été réveillée en pleine nuit par des coups de son domicile où elle vivait avec Billy, son mari. Il est décédé en janvier dernier. Une fois la porte ouverte, Marie-Thérèse Ross a été menottée et emmenée dans une voiture banalisée. "Je n'avais même pas eu le temps de me coiffer, je venais à peine de me lever", se rappelle-t-elle.

Elle est d'abord envoyée à la prison de Birmingham, en Alabama. Aucune explication ne lui sera fournie. Marie-Thérèse raconte alors que, sur place, l'humiliation est constante. Forcée à se dévêtir devant tout le monde pour enfiler une tenue de détenue, elle est alors conduite dans une cellule occupée par une quinzaine de personnes détenues.

"Tout cela me rappelle le temps du nazisme"

Marie-Thérèse se souvient aussi avoir passé trois jours dans le centre de rétention avant d'être envoyée en avion dans un autre centre à Basile, en Louisiane. Avant de décoller, elle a dû patienter de longues heures sans boire ni manger, une épreuve pour l'octogénaire. Elle se trouvait alors sur le tarmac avec d'autres migrants. Elle indique aussi qu'à ce moment-là, les personnes étaient "enchaînées les unes aux autres, au niveau des pieds".

Une fois arrivée dans la forteresse de Basile, Marie-Thérèse est notamment aidée par d'autres prisonnières à se rendre aux toilettes afin de se laver. Une partie de l'expérience qui aura marqué la Française, elle explique ainsi avoir été témoin d'actes abominables : "Arrêtées à cause de leur peau mate, c'est du racisme", s'indigne-t-elle avant d'ajouter : "les arrestations arbitraires, les chaînes au pied, les appels en pleine nuit, la tenue, orange pour nous les migrants, verte pour les homosexuelles, rouge pour les criminelles". Elle continue : "Tout cela me rappelle le temps du nazisme", dénonce-t-elle.