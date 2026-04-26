Donald Trump : évacué après des tirs à Washington, il plaisante et poste une photo de l'auteur "cinglé"

Une attaque s'est produite, samedi 25 avril, au dîner annuel des correspondants à la Maison Blanche, à Washington, provoquant l'évacuation de Donald Trump. L'assaillant a rapidement été interpellé après les faits.

Le dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche, organisé au Washington Hilton, a été marqué, dans la soirée du samedi 25 avril, par un important dispositif de sécurité et une scène de panique. Habituellement, cet événement rassemble dans une ambiance festive l’élite politique et médiatique américaine, permettant aux journalistes et responsables politiques d’échanger dans un cadre plus détendu, loin des tensions de la capitale. Mais cette édition a été bouleversée par une évacuation de Donald Trump, transformant la soirée de gala en opération de sécurité d’urgence.

La soirée a brutalement basculé lorsque des détonations ont retenti dans l'établissement. Les tirs ont eu lieu dans "une zone de contrôle" située à l'extérieur de la salle du dîner, a précisé le Secret Service. Un membre des forces de l'ordre a été touché par un coup de feu lors de l'incident. Les agents de sécurité présents ont immédiatement dégainé leurs armes, créant un mouvement de panique parmi les centaines de convives présents. Le dispositif de protection du président s'est alors déclenché très rapidement, les hommes du Secret Service évacuant Donald Trump de la salle de réception en quelques secondes.

Environ deux heures après l'incident, Donald Trump est réapparu devant la presse, toujours vêtu de son smoking de soirée. Face à des journalistes encore en tenue de gala - nœuds papillon et robes longues - qui avaient eux aussi assisté au dîner, le président américain a voulu rassurer sur son état de santé et montrer que la situation était sous contrôle. Cette mise en scène visait manifestement à démontrer que l'incident ne perturbait pas le fonctionnement normal des institutions américaines.

"Quelle soirée à Washington..." Donald Trump revient sur scène après son évacuation

Sur sa plateforme Truth Social, le président a rapidement réagi en saluant le professionnalisme des forces de l'ordre : "Quelle soirée à Washington. Les Secret Service et les forces de l'ordre ont fait un travail formidable. Ils ont agi avec rapidité et courage. Le tireur a été appréhendé et j'ai conseillé que 'le spectacle continue', mais nous nous remettons entièrement à la décision des forces de l'ordre."

La conférence de presse improvisée a également permis à Donald Trump de lier l'incident au contexte géopolitique actuel. Interrogé sur un possible lien avec la guerre en Iran qu'il a déclenchée le 28 février de concert avec Israël, Trump a d'abord répondu "on ne sait jamais" avant de se raviser quelques minutes plus tard. Il a finalement déclaré : "Je ne sais pas si cela avait quelque chose à voir avec ça, je ne pense vraiment pas, sur la base de ce que nous savons." Le président américain a profité de cette tribune pour réaffirmer sa détermination dans le conflit international, assurant que les coups de feu tirés au gala ne le feraient pas "renoncer à gagner la guerre en Iran".

Donald Trump publie la photo de l'homme à l'origine de l'incident

Lors de son point de presse, Donald Trump a révélé des informations cruciales sur l'incident. Il a notamment confirmé qu'un membre des forces de l'ordre s'était fait tirer dessus, soulignant la gravité de l'attaque. Le tireur a été identifié comme étant Cole Allen, un enseignant de 31 ans originaire de Torrance, en Californie. Sans mentionner son nom, le président a qualifié l'assaillant de "loup solitaire" et de "cinglé", reprenant ainsi une rhétorique familière pour décrire les auteurs d'attaques isolées. Il a aussi publié la photo de l'assaillant sur Truth Social. Donald Trump a accusé un "assassin en puissance qui cherchait à tuer". "Ce n'est pas la première fois ces dernières années que notre République est attaquée par un assassin en puissance qui cherchait à tuer", a-t-il déclaré. L'homme avait plusieurs armes sur lui. "Selon les premières informations, nous pensons qu'il était client de cet hôtel", a déclaré Jeffery Carroll, chef par intérim du département de police métropolitaine.

L'auteur présumé des tirs comparaîtra lundi devant la justice. Il sera inculpé de deux chefs d'accusation : usage d'une arme à feu lors d'un crime violent et agression d'un agent fédéral à l'aide d'une arme dangereuse, a précisé la procureure Jeanine Pirro.

Une nouvelle tentative d'assassinat ? Trump réagit à l'incident et s'en amuse

Trump a aussi décrit sa réaction au moment de ce qui ressemble à sa troisième tentative d'assassinat. "C'est toujours un choc quand ce genre de chose m'arrive. Et ça ne change pas", a-t-il confié. Il a expliqué avoir d'abord cru au bruit d'un plateau tombant, tandis que Melania Trump, assise à ses côtés, "a tout de suite senti que ce n'était pas bon". Trump a attribué l'incident aux risques inhérents à sa fonction. "Je fais un job dangereux. J'ai étudié les assassinats : ce sont les personnalités les plus influentes comme Lincoln qui sont prises pour cibles. Je déteste le dire mais cela m'honore", a-t-il déclaré. Donald Trump a même plaisanté en direction de son secrétaire d'État Marco Rubio : "Si j'avais su, je ne me serais peut-être pas présenté".

Donald Trump a enfin reconnu qu'il s'apprêtait à prononcer un discours acerbe avant que les événements ne changent la donne. "J'allais être très dur, ça allait être l'un des discours les plus inappropriés que j'ai jamais prononcés", a-t-il admis. Il a encore plaisanté en indiquant qu'un futur dîner serait probablement "ennuyeux du coup", suggérant un ton bien plus mesuré.

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