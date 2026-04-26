Cole Thomas Allen : qui est l'auteur de l'attaque contre Donald Trump à Washington ?

Un homme a rapidement été interpellé après l'attaque au dîner des correspondants de la Maison-Blanche à Washington. Le tireur a été identifié comme étant Cole Allen, un enseignant de 31 ans originaire de Torrance, en Californie.

Son identité a été dévoilée. Après l'attaque à la Maison-Blanche, lors du dîner des correspondants, samedi 25 avril, l'auteur présumé des faits a été révélé par Donald Trump lui-même, sur ses réseaux sociaux. Sur les images, l'homme apparaît torse nu, face contre sol, avec les mains attachées derrière le dos. Il s'agirait de Cole Thomas Allen, originaire de Torrance, en Californie, selon des informations parues dans la presse américaine. La police rapporte que l'assaillant présumé avait deux armes à feu et de nombreux couteaux sur lui, sans pour autant parvenir à atteindre la salle du dîner où Donald Trump et d'autres responsables ont été évacués.

Selon les documents publics relayés par CNN, Cole Thomas Allen est un enseignant et un développeur de jeux vidéo en Californie du Sud. Sur les réseaux sociaux, un profil LinkedIn a été retrouvé sous son nom et sa photo. Ce dernier est décrit comme un enseignant à temps partiel chez C2 Education, depuis 2020, une entreprise de soutien scolaire vouée à préparer les examens. Cole Allen a même été élu "enseignant du mois" en décembre 2024.

Cole Allen a fait un don de 25 dollars pour la campagne de Kamala Harris

Côté jeux vidéo, l'assaillant est aussi développeur indépendant. Il avait publié un premier titre, Bohrdom, proposé au prix de 1,99 dollar sur la plateforme Steam. Ce jeu de combat est décrit comme " asymétrique " et " non violent ". D'après les registres fédéraux, il en a déposé la marque en 2018. Sur son profil LinkedIn, Cole Allen indiquait travailler sur un second projet vidéoludique, provisoirement intitulé First Law.

Avant cela, l'homme de 31 ans a été diplômé d'une licence en génie mécanique au California Institute of Technology en 2017 et a obtenu une maîtrise en informatique à la California State University-Dominguez Hills l'année dernière. Sur un cliché posté il y a 11 mois, on le voit en tenue de diplômé, avec le message : "Presque sûr que mon master en informatique est terminé !". Cole Thomas Allen s'est aussi fait remarquer, en 2017, pour avoir développé un prototype de frein d'urgence pour fauteuils roulants. Il avait même fait l'objet d'un reportage sur une chaîne d'information locale.

Si ses intentions n'ont pas encore été dévoilées, les registres de la Commission électorale fédérale indiquent que Cole Allen a fait un don de 25 dollars à la campagne présidentielle de Kamala Harris en octobre 2024.

La maison de Cole Thomas Allen passée au crible

Plusieurs médias se sont rendus ces dernières heures à une adresse située à Torrance dans le sud de Los Angeles, présentée comme liée à Cole Allen. Sur place, la zone était fortement sécurisée, avec des rues bouclées par les forces de l'ordre et des hélicoptères de la police survolant le secteur.

Le New York Times décrit une maison individuelle de deux étages, sans précision sur le fait que le suspect vivait seul ou non. Dans l'allée, un scooter bleu vif a été aperçu, que des voisins disent associer aux déplacements quotidiens de Cole Allen. Un habitant du quartier, interrogé sur place, décrit un environnement "tranquille", composé notamment d'anciens policiers de Los Angeles, précisant connaître la famille uniquement de vue.