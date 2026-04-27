Cole Thomas Allen : "rage", "pas de pardon"... La note laissée par l'auteur de l'attaque contre Donald Trump

Un homme a rapidement été interpellé après l'attaque au dîner des correspondants de la Maison-Blanche à Washington visant Trump et son administration. Le tireur a été identifié comme étant Cole Allen, un enseignant californien de 31 ans, qui a laissé un message à ses proches.

Après l'attaque à la Maison-Blanche, lors du dîner des correspondants, samedi 25 avril, l'identité de l'auteur présumé des faits a été révélée par Donald Trump lui-même, sur ses réseaux sociaux. Sur les images, l'homme apparaît torse nu, face contre sol, avec les mains attachées derrière le dos. Il s'agirait de Cole Thomas Allen, originaire de Torrance, en Californie, selon des informations parues dans la presse américaine. La police rapporte que l'assaillant présumé avait deux armes à feu et de nombreux couteaux sur lui, sans pour autant parvenir à atteindre la salle du dîner où Donald Trump et d'autres responsables ont été évacués.

Selon les documents publics relayés par CNN, Cole Thomas Allen est un enseignant et un développeur de jeux vidéo en Californie du Sud. Sur les réseaux sociaux, un profil LinkedIn a été retrouvé sous son nom et sa photo. Ce dernier est décrit comme un enseignant à temps partiel chez C2 Education, depuis 2020, une entreprise de soutien scolaire vouée à préparer les examens. Cole Allen a même été élu "enseignant du mois" en décembre 2024. Cole Thomas Allen comparaît ce lundi 27 avril 2026 devant un juge fédéral à Washington et devrait être inculpé de deux chefs d'accusation : le premier pour usage d’une arme à feu lors d’un crime violent et le second pour l’agression d’un agent fédéral à l’aide d’une arme dangereuse, a annoncé la procureure de la capitale américaine, Jeanine Pirro.

Cole Thomas Allen semble désigner Trump comme un "traître"

Selon un haut responsable américain cité par CBS News, des écrits retrouvés au domicile de Cole Thomas Allen montrent qu'il visait spécifiquement des membres de l'administration. Les enquêteurs ont également identifié sur ses réseaux sociaux des messages anti-Trump et anti-chrétiens.

Sa famille avait déjà alerté la police après avoir reçu des écrits jugés inquiétants, sans référence explicite au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Interrogé par les enquêteurs, un proche décrit un homme aux propos de plus en plus radicaux, évoquant régulièrement un projet visant à "faire quelque chose" pour régler les problèmes du monde. "Laissez-moi commencer par m'excuser auprès de tous ceux dont j'ai abusé de la confiance", peut-on lire une note qui, selon les autorités, a été envoyée par le suspect, Cole Tomas Allen, relaye CNN.

"Je n'attends pas de pardon", a-t-il déclaré dans cette note ou "manifeste" préalable à l'attaque et à destination de ses proches. L'homme aurait également envoyé à des membres de sa famille une déclaration écrite se faisant appeler le "Friendly Federal Assassin" et exprimant des sentiments anti-Trump avant d'essayer de passer la sécurité à l'extérieur du dîner de samedi soir, précise le média américain. Dans cette fameuse note, Cole Thomas Allen exprime sa colère contre les conditions dans les camps de détention et semblant se référer à Trump comme un "traître".

Dans son message, le suspect indique que son attaque n'était pas en conflit avec les valeurs chrétiennes malgré certains messages anti-chrétiens retrouvés sur ses réseaux sociaux, en écrivant : "Tourner l'autre joue lorsque 'quelqu'un d'autre' est opprimé n'est pas un comportement chrétien, c'est de la complicité dans les crimes de l'oppresseur". Le manifeste est conclu par une sensation de colère : "Je ressens de la rage en pensant à tout ce que cette administration a fait".

Cole Allen a fait un don de 25 dollars pour la campagne de Kamala Harris

Côté jeux vidéo, l'assaillant est aussi développeur indépendant. Il avait publié un premier titre, Bohrdom, proposé au prix de 1,99 dollar sur la plateforme Steam. Ce jeu de combat est décrit comme " asymétrique " et " non violent ". D'après les registres fédéraux, il en a déposé la marque en 2018. Sur son profil LinkedIn, Cole Allen indiquait travailler sur un second projet vidéoludique, provisoirement intitulé First Law.

Avant cela, l'homme de 31 ans a été diplômé d'une licence en génie mécanique au California Institute of Technology en 2017 et a obtenu une maîtrise en informatique à la California State University-Dominguez Hills l'année dernière. Sur un cliché posté il y a 11 mois, on le voit en tenue de diplômé, avec le message : "Presque sûr que mon master en informatique est terminé !". Cole Thomas Allen s'est aussi fait remarquer, en 2017, pour avoir développé un prototype de frein d'urgence pour fauteuils roulants. Il avait même fait l'objet d'un reportage sur une chaîne d'information locale.

Si ses intentions n'ont pas encore été dévoilées, les registres de la Commission électorale fédérale indiquent que Cole Allen a fait un don de 25 dollars à la campagne présidentielle de Kamala Harris en octobre 2024.

La maison de Cole Thomas Allen passée au crible

Plusieurs médias se sont rendus ces dernières heures à une adresse située à Torrance dans le sud de Los Angeles, présentée comme liée à Cole Allen. Sur place, la zone était fortement sécurisée, avec des rues bouclées par les forces de l'ordre et des hélicoptères de la police survolant le secteur.

Le New York Times décrit une maison individuelle de deux étages, sans précision sur le fait que le suspect vivait seul ou non. Dans l'allée, un scooter bleu vif a été aperçu, que des voisins disent associer aux déplacements quotidiens de Cole Allen. Un habitant du quartier, interrogé sur place, décrit un environnement "tranquille", composé notamment d'anciens policiers de Los Angeles, précisant connaître la famille uniquement de vue.

Cole Thomas Allen était "presque un génie"

Selon NBC News, Cole Tomas Allen aurait étudié au lycée Pacific Lutheran High School, en banlieue de Los Angeles, où il faisait partie de l'équipe de volley-ball. Un ancien coéquipier le décrit comme quelqu'un de " presque un génie " et de " très stable ", estimant qu'il assimilait les cours sans effort. "Les autres étudient beaucoup, lui n'en avait pas besoin, ça lui venait naturellement, il était vraiment très intelligent", a-t-il confié à NBC. La même source le décrit également comme une personne "douce".

Son professeur d'informatique à l'université d'État de Californie à Dominguez Hills, a fait part de sa surprise après avoir appris la fusillade. Bin Tang parle d'un homme bon et poli, "toujours assis au premier rang de sa classe, attentif et lui envoyant fréquemment des courriels avec des questions sur les travaux scolaires".

L'université a confirmé qu'un étudiant nommé Cole Allen avait obtenu son diplôme en 2025, mais a déclaré ne pas pouvoir confirmer s'il s'agissait du même homme soupçonné d'être l'auteur de la fusillade.

Des responsables de l'administration américaine visés par Cole Thomas Allen

Dans l'émission Meet the Press de NBC, le procureur général par intérim des États-Unis, Todd Blanche, a livré des informations sur les conclusions "préliminaires" de l'enquête toujours en cours. Les motivations de Cole Thomas Allen sont toujours méconnues, mais il visait des membres de l'administration Trump et "probablement" le président. Il a déclaré à que les enquêteurs examinaient des informations selon lesquelles le tireur présumé aurait assemblé l'arme dans l'hôtel, précisant que le suspect "n'était pas allé très loin".

Il a ajouté que le suspect a probablement voyagé en train de Los Angeles à Chicago, puis jusqu'à Washington D.C. Cole Thomas semble toutefois inconnu des services de police. Todd Blanche a martelé qu’"il n’y a pour l’instant aucune indication" montrant qu’il était connu des autorités. Présenté comme affilié à un groupe nommé The Wide Awakes, il s'entraînait aussi régulièrement au tir, selon cette même source.

Le parcours de Cole Thomas Allen depuis sa chambre d'hôtel

Le suspect a été vu en train de quitter sa chambre au 10e étage à l'intérieur du Washington Hilton vêtu de noir et portant un fusil de chasse, une arme de poing et plusieurs couteaux emballés dans un sac noir, selon des images de surveillance de l'hôtel examinées par de hauts responsables de l'application de la loi. Il a utilisé une cage d'escalier intérieure pour descendre "environ 10 étages, en contournant les zones publiques fortement surveillées de l'hôtel", ont déclaré des sources de haut niveau des forces de l'ordre à CBS News.

Le suspect a ensuite été aperçu au niveau de la terrasse - le même niveau que le foyer menant au tapis rouge de l'événement - à quelques mètres d'un point d'accès principal à la salle de bal où se trouvait le dîner de haut niveau. "Là, il a fait un sprint", précise le média américain. C'est alors que les officiers de la division en uniforme des services secrets l'ont affronté. Lorsque l'incident s'est déroulé vers 20h36, les opérations de contrôle de sécurité touchaient à leur fin, "aucun nouvel invité n'était autorisé à entrer dans la salle de bal à ce moment-là", abonde CBS News.

Cole Thomas Allen disposait de deux armes

Les enquêteurs du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives ont trouvé des dossiers indiquant que le 6 octobre 2023, Allen a acheté un pistolet semi-automatique de calibre 38 dans un magasin du sud de la Californie. Le 17 août 2025, Allen a acheté un fusil de chasse de calibre 12 dans un autre magasin d'armes à feu de sa ville natale de Torrance, selon les informations de CNN. Des armes achetées légalement.

Il a également été obligé de soumettre ses informations pour une vérification des antécédents auprès du FBI afin de déterminer qu'il n'était pas recherché, soumis à une ordonnance restrictive ou à un criminel condamné.

Dernières mises à jour

09:57 - Cole Thomas Allen a "contourné les zones publiques" de l'hôtel Cole Thomas Allen a été vu en train de quitter sa chambre au 10e étage à l'intérieur du Washington Hilton vêtu de noir et portant un fusil de chasse, une arme de poing et plusieurs couteaux emballés dans un sac noir, selon des images de surveillance de l'hôtel examinées par de hauts responsables de l'application de la loi. Il a utilisé une cage d'escalier intérieure pour descendre "environ 10 étages, en contournant les zones publiques fortement surveillées de l'hôtel", ont déclaré plusieurs sources policières au média américain CBS News. Par la suite, il a atteint la terrasse, très proche de la salle de bal où se trouvait le dîner. "Là, il a fait un sprint", précise la chaîne. C'est alors que les officiers de la division en uniforme des services secrets "l'ont affronté". Lorsque l'incident s'est déroulé vers 20h36, les opérations de contrôle de sécurité touchaient à leur fin, "aucun nouvel invité n'était autorisé à entrer dans la salle de bal à ce moment-là", précise CBS News. 08:33 - Cole Allen doit être présenté à un juge ce lundi Cole Thomas Allen comparaît ce lundi 27 avril 2026 devant un juge fédéral à Washington et devrait être inculpé de deux chefs d'accusation : le premier pour usage d’une arme à feu lors d’un crime violent et le second pour l’agression d’un agent fédéral à l’aide d’une arme dangereuse, a annoncé la procureure de la capitale américaine, Jeanine Pirro. 08:25 - "Je ressens de la rage en pensant à tout ce que cette administration a fait" Dans la note laissée par Cole Thomas Allen, et dont CNN se fait l'écho, le suspect exprime sa colère contre les conditions dans les camps de détention et semblant se référer à Trump comme un "traître". Dans son message, il indique que son attaque n'était pas en conflit avec les valeurs chrétiennes malgré certains messages anti-chrétiens retrouvés sur ses réseaux sociaux, en écrivant : "Tourner l'autre joue lorsque 'quelqu'un d'autre' est opprimé n'est pas un comportement chrétien, c'est de la complicité dans les crimes de l'oppresseur". La note est conclue par une sensation de colère : "Je ressens de la rage en pensant à tout ce que cette administration a fait".

08:22 - Cole Allen se faisait appeler le "Friendly Federal Assassin" Cole Thomas Allen - qui sera jugé de lundi 27 avril par la justice américaine - l'auteur de l'attaque contre Donald Trump à Washington, a laissé une note à ses proches dont certains passages sont révélés par CNN. "Laissez-moi commencer par m'excuser auprès de tous ceux dont j'ai abusé de la confiance", peut-on lire dans celle-ci. "Je n'attends pas de pardon", a-t-il déclaré dans ce message préalable à l'attaque. L'homme aurait également envoyé à des membres de sa famille une déclaration écrite se faisant appeler le "Friendly Federal Assassin" et exprimant des sentiments anti-Trump avant d'essayer de passer la sécurité à l'extérieur du dîner de samedi soir, précise le média américain.

Cole Allen est présenté, ce lundi 27 avril, devant la justice, ont annoncé les autorités américaines après l'attaque contre Donald Trump, samedi. Il s'agit d'un homme qui aurait étudié au lycée Pacific Lutheran High School, en banlieue de Los Angeles, où il faisait partie de l'équipe de volley-ball. Un ancien coéquipier le décrit comme quelqu'un de "presque un génie" et de "très stable", estimant qu'il assimilait les cours sans effort.