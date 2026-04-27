Charles III aux États-Unis : Une visite royale qui pourrait faire grincer les dents de Donald Trump

Le roi Charles III est actuellement en visite d'État aux États-Unis sur fond d'un climat tendu avec Donald Trump. Au programme, dîner à Washington, congrès et rencontre en Virginie avec des autochtones sur les droits fonciers sont prévus.

L'arrivée du roi Charles III est attendue aux États-Unis pour une visite d'État qui doit durer quatre jours. Le séjour est marqué par une envie d'apaiser les tensions entre Washington et Londres, dans un climat très tendu suite aux récentes déclarations du président Donald Trump envers le Premier ministre Keir Starmer ainsi que son gouvernement, explique CNN.

Ces trois derniers mois, Donald Trump n'a cessé de proférer des critiques contre les dirigeants britanniques, allant jusqu'à qualifier le Premier ministre de "perdant" tout en remettant en cause les liens entre les deux pays.

Une visite sous haute tension diplomatique

Au cours de son séjour, le roi doit être reçu à la Maison Blanche par le président américain pour un entretien privé suivi d'une prise de parole devant le Congrès qui, pour l'occasion, sera réuni en séance conjointe, une première pour un monarque britannique. La suite du programme prévoit des étapes à New York et en Virginie, où Charles III rencontrera des communautés autochtones pour échanger autour des sujets de la conservation et des droits fonciers, un sujet qui reste encore très sensible. Le voyage sera également impacté par la récente tentative d'assassinat de Donald Trump, bien que les autorités aient indiqué que le programme global reste inchangé.

Cette visite s'inscrit dans une stratégie diplomatique assumée par Londres, qui mise sur le fait que Donald Trump apprécie la monarchie qu'il a déjà confié admirer. Cependant, certaines divergences restent très marquées, notamment sur les questions autour du climat, dont le roi est sensible, tandis que Donald Trump défend une politique énergétique axée sur les hydrocarbures. Une visite qui sera donc scrutée sous les yeux du monde entier.