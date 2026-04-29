Attaque au couteau à Londres : une agression antisémite ? Ce que l'on sait du suspect et des blessés

Une attaque au couteau a eu lieu à Londres, dans le quartier de Golders Green, ce mercredi 29 avril. Les deux victimes sont de confession juive.

Deux personnes ont été attaquées ce mercredi 29 avril par un individu armé d'un couteau dans un quartier juif de Londres, le quartier de Golders Green, ont annoncé des associations juives britanniques. La BBC qui confirme l'information, indiquent qu'ils sont actuellement "soignés pour blessures graves". Les victime sont "prises en charge par Hatzola", un service d’urgence bénévole à Golders Green, a précisé le groupe de surveillance de voisinage Shomrim North West London. La police est intervenue et que l'homme a été arrêté rapidement.

Le maire de Londres, Sadiq Khan a lui aussi confirmé qu'une agression avait eu lieu contre deux Londoniens juifs. Après avoir remercié les forces de l'ordre et les bénévoles des associations juives sur place, il confirme que "la communauté juive de Londres a été la cible d’une série d’attaques antisémites choquantes. L’antisémitisme n’a absolument pas sa place dans la société. La police métropolitaine a renforcé ses patrouilles de haute visibilité dans le quartier", dit-il.

Une vidéo circule déjà sur les réseaux sociaux

Que sait-on de l'agression et du suspect à ce stade ? "Un homme a été aperçu courant le long de Golders Green Road armé d'un couteau et essayant de poignarder des personnes juives dans la foule", a indiqué sur les réseaux sociaux l'association Shomrim North West Londondon.

BBC rapporte les propose d'un habitant du quartier, qui a assuré que l'attaque a eu lieu quasiment devant chez lui. Il a affirmé que l'agression au couteau a eu lieu devant des magasins, sur Golders Green Road et une autre dans une rue adjacente, près d'une synagogue. La rue est bouclée et des policiers armés sont sur place. Le Premier ministre, Keir Starmer, a jugé cette attaque "très inquiétante", alors qu'il s'adressait à la Chambre des communes.

"Nous devons tous (...) affirmer clairement notre détermination à lutter contre ce type d’attaques, dont nous avons vu trop d’exemples ces derniers temps", a ajouté le dirigeant travailliste, après une série d’incendies et de tentatives d’incendies criminels qui ont visé ces dernières semaines des lieux liés à la communauté juive dans le nord-ouest de Londres.

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