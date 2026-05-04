Pedro Sánchez : pourquoi l'avion du Premier ministre espagnol a-t-il dû atterrir en urgence ?

Dimanche 3 mai, l'avion qui transportait le premier ministre espagnol, Pédro Sanchez, en direction du sommet pour la CEP, a du atterrir d'urgence en Turquie.

Dans la soirée du dimanche 3 mai, l'avion qui transportait Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol, a atterri en urgence en Turquie. Alors qu'il volait en direction de l'Arménie, à l'occasion du 8ème sommet pour la Communauté Politique Européenne, l'homme politique a été contraint d'atterrir à l'aéroport d'Ankara pour un "problème technique", indique BFMTV. Selon l'agence de presse officielle espagnole EFE, un dysfonctionnement technique a été identifié en plein vol sur l'Airbus A310 du gouvernement en route de Madrid vers Erevan.

La nature précise du problème rencontré n'a toutefois pas été précisée. Une source confidentielle a d'ailleurs confirmé à l'AFP que la délégation espagnole avait passé la nuit du 3 au 4 mai dans la ville turque, rapporte 20 Minutes. "La délégation espagnole a passé la nuit à Ankara avant de reprendre son voyage vers l'Arménie", a précisé la source anonyme.

Le Premier ministre espagnol attendu à Erevan

Pedro Sanchez, comme de nombreux dirigeants européens, était attendu à Erevan. La Communauté Politique Europénne regroupe, en effet, la quasi-totalité des chefs de gouvernements européens, qu'ils fassent partie ou non de l'Union Européenne. Seule la Russie, évidemment, et la Biélorussie ne sont pas conviés au rassemblement.

Le premier ministre espagnol a d'ailleurs communiqué sur son arrivée au sommet. "Déjà à Erevan, en Arménie, pour participer aux côtés de plus de 45 pays au Sommet de la Communauté politique européenne. Un forum où nous défendrons la paix et la démocratie, biens publics globaux de plus en plus menacés. Unité dans nos valeurs. Cohérence dans nos décisions. Les deux piliers sur lesquels l'Europe doit répondre aux défis de notre temps", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Ce qui constitue la particularité de cette 8ème édition, c'est la participation, pour la première fois, d'un pays non - européen. Le premier ministre canadien, Mark Carney, a été invité à ce sommet.