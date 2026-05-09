Caribbean Princess : que se passe-t-il sur ce navire de croisière, touché par une épidémie ?

Sur le navire Caribbean Princess, plus d'une centaine de passagers et une dizaine de membres de l'équipage sont malades. Que sait-on de la situation à bord du bateau ?

Après le MV Hondius, inquiétude sur un autre bateau de croisière, le Caribbean Princess. De nombreuses personnes présentes à bord de ce navire de la compagnie Princess Cruises, sont tombées malades au cours du voyage. Sur les plus de 3 000 passagers, 102 d'entre eux ont été pris de vomissements et de diarrhées. 13 membres de l'équipage ont également développé le même genre de symptômes au cours de cette croisière dans les Caraïbes orientales, selon un bilan du New York Post, vendredi 8 mai.

"Nous avons rapidement désinfecté toutes les zones du navire et renforcé les mesures d'hygiène tout au long de la traversée", explique la compagnie Princess Cruises au média américain. Le Caribbean Princess doit arriver le lundi 11 mai en Floride, à Port Canaveral, son point d'arrivée. Il est parti de Port Everglades le 28 avril dernier. Les personnes malades ont été isolées afin de limiter la propagation. Sur le Caribbean Princess, il n'est pas question d'hantavirus comme sur le MV Hondius où trois personnes sont mortes.

Une épidémie virale détectée sur le Caribbean Princess

115 personnes sont donc tombées malades à bord du Caribbean Princess. Les passagers et les membres de l'équipage font face à une épidémie de norovirus, un virus gastro-intestinal très contagieux. Princess Cruises précise que le bateau de 289 mètres de long va être nettoyé et désinfecté en profondeur avant son prochain départ. Un épisode similaire s'est déjà produit cette année, mais sur un autre bateau de la compagnie maritime.

Selon les informations du New York Post, une épidémie de norovirus a touché le Star Princess au mois de mars. 141 passagers et 52 membres de l'équipage sont tombés malades lors de cette croisière qui a duré une semaine. Elle avait également lieu dans les Caraïbes occidentales.