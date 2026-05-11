"Hey hey hey ! C'est un manque de respect !" Macron, outré, hausse le ton lors d'une conférence à Nairobi

Présent ce lundi à Nairobi dans le cadre d'un sommet, le président Emmanuel Macron a interrompu une conférence culturelle pour réclamer le respect de l'auditorium.

Emmanuel Macron est aujourd'hui présent à Nairobi à l'occasion du sommet, entre la France et le Kenya, "Africa Fordward". Le président français a ainsi pu rencontrer son homologue africain. Alors qu'il était assis au premier rang, lors d'une conférence sur la culture africaine, le chef de l'Etat a interrompu les intervenants pour réclamer de l'ordre. Visiblement agacé par le bruit ambiant dans l'auditorium, le président français a arrêté la conférence en se rendant sur l'estrade puis en s'emparant du micro de l'oratrice. "Hey ! Hey ! Hey ! C'est un manque total de respect", a-t-il déclaré une fois sur la scène. Le locataire de l'Elysée a ainsi pris la défense des intervenants qu'il a jugés "super enthousiastes" en train de parler de culture sur scène, relate BFM TV.

"Excusez-moi tout le monde… Hey, hey !", a-t-il lancé devant un public d'abord circonspect. "Je suis désolé, mais il est impossible de parler de culture avec autant de bruit." Une intervention accompagnée de quelques applaudissements.

Plus tard lors de la conférence, le chef de l'Etat français était, à son tour, attendu pour prendre la parole. Il a cependant refusé de se rendre sur l'estrade tant que "le calme n'était pas revenu". Avant de finalement débuter en glissant une note d'incompréhension quant à l'agitation dans l'auditorium. "S'il y a des tas de gens qui ont des discussions à avoir, ce que je respecte profondément, je ne vois pas pourquoi ils viennent les tenir au milieu de notre réunion", conclut-il.

C'est dans une logique de renforcement des liens avec les pays d'Afrique, que la France a co-organisé ce sommet permettant potentiellement de renouer les liens après les vives critiques exprimés sur le continent à l'égard d'Emmanuel Macron et de sa politique africaine. En plus des 1500 chefs d'entreprises présents à Nairobi, une trentaine de chefs d'Etats africains étaient présents pour Africa Fordward. Dés son arrivée sur place le dimanche 10 mai dernier, Emmanuel Macron a expliqué avoir choisi la vile anglophone de Nairobi "pour le seul grand sommet franco-africain de sa présidence", rapporte Le Monde.