Une nation "indépendante" et non "subordonnée", l'île de Taïwan réagit face aux critiques de Donald Trump

Après son retour de Chine, Donald Trump avait mis en garde Taïwan contre toute proclamation d'indépendance. L'île a répondu à cette mise en garde en déclarant que Taïwan était une nation "indépendante".

Après l'entretien entre Xi Jinping et Donald Trump cette semaine, Taïwan a réagi aux critiques émises par le président américain, comme l'explique BFMTV, qui relaie une information de l'AFP. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a estimé que la politique de Washington demeurait "inchangée". "Taïwan est une nation démocratique, souveraine et indépendante, qui n'est pas subordonnée à la République populaire de Chine", a-t-il dit.

Une réponse de nature diplomatique à la récente venue de Donald Trump en Chine, invité par le dirigeant chinois Xi Jinping. Ce jeudi 14 mai, Xi Jinping avait averti : "La question de Taïwan est la plus importante dans les relations sino-américaines. Si elle est bien traitée, les relations entre les deux pays pourront rester globalement stables. Si elle est mal traitée, les deux pays se heurteront, voire entreront en conflit".

"Baisser la température"

Donald Trump, de son côté, a aussi déclaré sur la chaîne Fox News concernant la question de Taïwan : "Je n'ai pas envie que quelqu'un déclare l'indépendance et, vous savez, nous sommes ensuite censés faire 15 000 kilomètres pour faire la guerre", a dit le président américain. En décembre dernier, Washington a approuvé pour la deuxième fois, les ventes d'armes à Taïwan depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Le contrat atteint une valeur de 11 ,1 milliards de dollars.

La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces et qu'elle a échoué à l'unifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Elle espère une solution pacifique tout en se réservant la possibilité de recourir à la force.

Lors de sa prise de parole sur Fox News, Donald Trump avait aussi demandé à Taipei et à Pékin de faire "baisser la température".