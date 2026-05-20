Flotille pour Gaza : cette vidéo "humiliante" crée un scandale, la France et l'Italie s'indignent

Le ministre israélien de la Sécurité nationale a publié une vidéo montrant des militants de la "flotille pour Gaza", dont des européens, menottés et agenouillés après une interpellation. Les images scandalisent le gouvernement français.

Des dizaines de personnes agenouillées, mains liées, tête contre sol. C'est le traitement que le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a réservé à des dizaines de militants de la "flotille pour Gaza". L'homme s'en est félicité en publiant une vidéo montrant les militants, pour beaucoup européens, menottés et forcés de se prosterner sur X. "Bienvenue en Israël, nous sommes chez nous", déclare le ministre en commentaire de la vidéo.

Les militants ainsi traités par le membre du gouvernement israélien font partie des équipages de la cinquantaine de navires partis de Turquie à la mi-mai en poursuivant l'objectif de rejoindre la bande de Gaza en brisant le blocus imposé par l'Etat hébreu. Ils sont plusieurs centaines de militants de la "flotille pour Gaza" à avoir été interceptés par les autorités israéliennes dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 mai. Ils ont été placés en détention dans le sud d'Israël selon les informations de l'AFP.

"Ayant mis le cap sur Gaza pour y apporter de l'aide humanitaire et contester le blocus illégal, ces participants civils ont été enlevés de force dans les eaux internationales et conduits en territoire israélien entièrement contre leur volonté", a dénoncé Adalag, une organisation de défense des droits humains.

"Inadmissible", "inacceptable"... Les réactions françaises et italiennes

L'interception, le placement en détention et surtout le traitement des militants a rapidement fait réagir les autorités européennes. La Première ministre italienne Gorgia Meloni d'abord : "Il est inadmissible que ces manifestants, parmi lesquels figurent de nombreux citoyens italiens, soient soumis à un traitement qui porte atteinte à la dignité humaine", a-t-elle déclaré dans un communiqué commun avec son ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani.

En France, c'est le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui a réagi, inquiet de "la sécurité de nos compatriotes". "Les agissements de M. Ben Gvir à l'égard des passagers de la flottille Global Smud, dénoncés par ses propres collègues au sein du gouvernement israélien, sont inacceptables", a-t-il écrit sur X. Il a également indiqué avoir "demandé la convocation de l'ambassadeur d'Israël en France afin d'exprimer notre indignation et d'obtenir des explications". D'ici là, Jean-Noël Barrot a déjà exigé que les militants français interpelés soient "traités avec respect et libérés dans les plus brefs délais".

Un désaveu du gouvernement israélien

La gronde italienne et française a aussitôt entrainé un désaveu du ministre Itamar Ben Gvir par son propre gouvernement. Le premier ministre Benyamin Nétanyahou lui-même a écrit dans un communiqué que "la manière dont le ministre Ben Gvir a traité les militants de la flottille n'est pas conforme aux valeurs et aux normes d'Israël".

Avant cela, le ministre israélien des Affaires étrangères avait taclé son collègue de la Sécurité nationale sur X : "Vous avez sciemment porté atteinte à l'image de notre État par ce spectacle honteux, et ce n'est pas la première fois. [...] Vous ne représentez pas Israël", a-t-il ajouté. Il lui a également reproché d'avoir "anéanti les efforts considérables, professionnels et fructueux déployés par tant de personnes, des soldats de Tsahal au personnel du ministère des Affaires étrangères, et bien d'autres".

Le ministre Itamar Ben Gvir avait alors répondu en estime que "certains membres du gouvernement n'ont toujours pas compris comment se comporter envers les sympathisants du terrorisme". Il réaffirmait par ailleurs au sujet des militants de la "flotille pour Gaza" que "quiconque vient sur notre territoire pour soutenir le terrorisme et s'identifier au Hamas sera sévèrement réprimé, et nous ne resterons pas les bras croisés." Reste à voir si Itamar Ben Gvir tient le même discours après la réaction du Premier ministre israélien.