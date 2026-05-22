Donald Trump Jr. maltraité par son père ? Une vidéo embarrassante et une relation complexe

Snobé par son père pour l'Iran, Donal Trump Junior Jr subit un camouflet public qui dévoile la froideur toxique de leurs relations.

Alors que Donald Trump Jr. s'apprête à épouser la mondaine Bettina Anderson ce week-end dans les Bahamas, ce n'est ni le faste de la cérémonie ni la liste des invités qui retiennent l'attention des médias. Une séquence qui s'est tenue dans le Bureau ovale, est en train de faire le tour des réseaux sociaux et suscite un profond malaise. On y voit le président américain prendre très à la légère le mariage de son propre fils aîné, qualifiant l'événement de "mauvais timing". Une indifférence publique de plus qui remet en lumière les dynamiques complexes, voire impitoyables, au sein du clan Trump.

Interrogé par les journalistes sur sa présence aux festivités, Donald Trump a répondu avec un détachement presque glacial. "Il aimerait bien que je vienne. C'est en petit comité, je vais essayer d'y aller", a-t-il d'abord admis d'un ton résolument peu enthousiaste, avant de lâcher cette formule : "Je lui ai dit : "Tu sais, ce n'est pas le bon moment pour moi. J'ai ce truc qu'on appelle l'Iran, et aussi d'autres choses".

Le président a poussé le cynisme jusqu'à faire de l'humour, affirmant qu'il était "perdant" sur tous les tableaux : "Si j'y vais, je me fais descendre. Si je n'y vais pas, je me fais descendre par les médias fake news". Ce qui rend la vidéo particulièrement embarrassante, c'est le contraste flagrant avec l'agenda récent du milliardaire. Si "ce truc qu'on appelle l'Iran" l'empêche de célébrer l'union de son premier fils, cela ne l'a pourtant pas empêché ces dernières semaines d'assister à un match de l'UFC à Miami, de participer à un championnat de la PGA ou d'arpenter régulièrement ses propres terrains de golf.

Pour les observateurs de la politique américaine, cette séquence illustre une forme de maltraitance psychologique ou, du moins, un manque criant de considération. Donald Trump Jr., 48 ans, s'est pourtant imposé depuis des années comme le soldat le plus fidèle de son père. Multipliant les diatribes et gérant les affaires de la Trump Organization, Don Jr. a calqué son existence sur la quête permanente de validation de son père.

Pourtant, face caméra, le patriarche traite l'union de son fils comme une simple ligne encombrante dans un calendrier. Cette distance affective renforce l'image d'une relation dysfonctionnelle, où la loyauté absolue du fils se heurte constamment aux calculs politiques et à l'indifférence froide du père.

Cette union avec Bettina Anderson, 39 ans, issue d'une grande famille de banquiers de Palm Beach, a déjà connu de nombreux remous. Initialement prévu pour être une célébration fastueuse (certains murmuraient même une réception historique à la Maison-Blanche), l'événement a dû être reporté et redimensionné à cause des tensions internationales au Moyen-Orient. Le couple a finalement opté pour une cérémonie intime et discrète dans les Caraïbes pour ce week-end de Memorial Day. Mais même sous le soleil des Bahamas, l'ombre du président américain et ses déclarations maladroites pèsent lourd. Au-delà du feuilleton familial, cette affaire montre à quel point, chez les Trump, le personnel est indissociable du politique.