Itamar Ben Gvir : pourquoi ce ministre israélien est-il désormais interdit de territoire français ?

Jean-Noël Barrot a annoncé, samedi 23 mai, que le ministre israélien Itamar Ben Gvir fait l'objet d'une interdiction d'accès au territoire français. Comment expliquer cette décision ?

La décision forte de la France contre Itamar Ben Gvir. Ce samedi 23 mai, le chef de la diplomatie française a annoncé, dans un message posté sur le réseau social X (ex-Twitter), que le ministre israélien de la Sécurité nationale ne pourrait plus se rendre dans l'Hexagone. "À compter de ce jour, Itamar Ben Gvir est interdit d'accès au territoire français", indique notamment Jean-Noël Barrot.

Le ministre français des Affaires étrangères avait critiqué, un peu plus tôt cette semaine, "les agissements" d'Itamar Ben Gvir après la diffusion d'une vidéo par ce dernier. Le traitement réservé par le ministre israélien à des dizaines de passagers de la "flottille pour Gaza" a fait scandale. Sur les images, les militants sont agenouillés, les mains liées et la tête contre le sol. Itamar Ben Gvir a été la cible de nombreuses critiques, au sein même du gouvernement israélien mais aussi dans plusieurs pays.

Itamar Ben Gvir bientôt sanctionné par l'Union européenne ?

Dans son message, le ministre français des Affaires étrangères renouvelle ses critiques vis-à-vis d'Itamar Ben Gvir. Cette interdiction d'accès au territoire français "fait suite à ses agissements inqualifiables à l'égard de citoyens français et européens passagers de la flottille Global Smud. Nous désapprouvons la démarche de cette flottille qui ne produit aucun effet utile et surcharge les services diplomatiques et consulaires, dont je salue le professionnalisme et le dévouement. Mais nous ne pouvons tolérer que des ressortissants français puissent être ainsi menacés, intimidés ou brutalisés, qui plus est par un responsable public", explique Jean-Noël Barrot.

L'Italie souhaite que des sanctions contre Itamar Ben Gvir soient prises par l'Union européenne. C'est également ce que réclame la France. "Comme mon collègue, je demande à l'Union européenne de prendre également des sanctions à l'égard d'Itamar Ben Gvir", affirme Jean-Noël Barrot.