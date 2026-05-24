Guerre en Ukraine : pourquoi le tir russe d'un missile à capacité nucléaire inquiète-t-il Kiev et ses alliés ?

La Russie a confirmé dimanche 24 mai avoir utilisé un missile à capacité nucléaire Orechnik lors de bombardements en Ukraine.

Kiev, capitale de l'Ukraine, et sa région ont été la cible d'attaques russes dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mai. Des frappes massives et coordonnées de missiles et de drones en provenance de Russie. L'une d'entre elles a été réalisée par un missile de portée intermédiaire Orechnik, un missile à capacité nucléaire. Des morts sont à déplorer. Le bilan provisoire faisait état en fin de matinée d'au moins quatre morts et de dizaines de blessés, comme le rapporte RFI. Quelques jours avant ces attaques meurtrières, une autre attaque meurtrière pilotée depuis l'Ukraine et ayant visé un lycée dans une région occupée par la Russie a été menée. Le président russe Vladimir Poutine avait alors promis une riposte militaire.

Hier soir, des explosions très puissantes ont été entendues vers une heure du matin dans la capitale de l'Ukraine, Kiev. Dans la matinée de dimanche, des incendies étaient toujours en cours. Les attaques nocturnes de missiles et de drones ont causé la mort d'au moins quatre personnes, dont une enfant en bas âge. 60 personnes ont été blessées.

Un missile à capacité nucléaire lancé

L'armée ukrainienne avait averti sur un fil Telegram que la capitale faisait l'objet "d'une attaque massive de missiles ennemis". D'après elle, près de 600 drones et 90 missiles ont été utilisés. "Trois missiles russes sur une infrastructure d'approvisionnement en eau, un marché incendié, des dizaines d'immeubles résidentiels endommagés, plusieurs écoles ordinaires, et Vladimir Poutine a lancé son 'Orechnik' contre Bila Tserkva. À la suite de cette frappe, Volodymyr Zelensky s'est exprimé : "Ils sont vraiment fous", a-t-il déclaré dans un message sur Telegram.

La Russie a reconnu la frappe avec ce missile à capacité nucléaire. "En réponse aux attaques terroristes de l'Ukraine contre des infrastructures civiles sur le territoire de la Russie, les Forces armées de la Fédération de Russie ont porté une frappe massive à l'aide de missiles balistiques Orechnik, de missiles aérobalistiques Iskander, de missiles aérobalistiques hypersoniques Kinjal et de missiles de croisière Tsirkon, ainsi que de missiles de croisière" et de drones, a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué, dont RFI rapporte les propos.

Les réactions des alliés de Kiev

La réaction de dénonciation de la part de certains alliés de Kiev ne s'est pas fait attendre face à l'utilisation de missile de type balistique Orechnik à portée nucléaire. Emmanuel Macron a dénoncé sur X "une forme de fuite en avant" de la part de Moscou et "l'impasse de sa guerre d'agression".

Ce missile de portée intermédiaire, capable d'emporter une ogive nucléaire, a été tiré dans une nouvelle salve de frappes "contre des objectifs civils en Ukraine", a aussi accusé le président français.

Par ailleurs, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a fermement condamné dimanche l'attaque russe qui a eu lieu au cours de la nuit.

"Je condamne fermement la violente attaque russe qui a de nouveau frappé les infrastructures civiles en Ukraine, avec une escalade progressive de l'importance des armes utilisées", a-t-elle déclaré dans un communiqué officiel dont LCI se fait l'écho.