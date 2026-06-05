Rencontre entre Poutine et Zelensky : pourquoi l'hypothèse se renforce

Volodymyr Zelensky a proposé à Vladimir Poutine une rencontre pour débuter de nouvelles négociations devant mettre fin à la guerre en Ukraine. Une réunion dont les contours ont déjà été, en partie, précisés.

"L'Ukraine propose de mettre fin à cette guerre", a déclaré Volodymyr Zelensky dans une lettre directement adressée à Vladimir Poutine et publiée le jeudi 4 juin 2026. Si ce n'est pas la première fois que le président ukrainien propose un cessez-le-feu au conflit armé qui fait rage depuis plus que quatre ans, cette fois il est allé beaucoup plus loin : " L'Ukraine propose de mettre fin à cette guerre par un engagement direct entre nous et vous." Volodymyr Zelensky "propose une réunion" à laquelle il participerait aux côtés de Vladimir Poutine et demande à "fixer une date précise".

La rencontre proposée par le président ukrainien servirait de point de départ aux négociations de paix qui pourraient s'accompagner d'un "cessez-le-feu total pour toute la durée des négociations" auquel l'Ukraine dit être "prête". "Tenter d'instaurer un véritable silence est la meilleure façon d'entamer le dialogue", assure Volodymyr Zelensky. Le dirigeant liste également d'autres arguments susceptibles d'amadouer la Russie comme "un échange total de prisonniers de guerre" et des "mesures concrètes" pour le rapatriement "des civils et des enfants qui ont été emmenés pendant la guerre".

L'invitation ukrainienne envoyée, reste à connaître la réaction russe. Vladimir Poutine n'a pas encore répondu à cette lettre, mais il pourrait le faire lors de son discours prévu ce vendredi 5 juin à Saint-Pétersbourg. En attendant, c'est le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a réagi en indiquant que Volodymyr Zelensky pouvait se rendre à Moscou pour rencontrer son homologue russe "à tout moment". La venue du président ukrainien en Russie n'est cependant pas une option envisageable.

Où la rencontre pourrait-elle avoir lieu ?

Volodymyr Zelensky a posé des contours préalables à la réunion qu'il propose, notamment sur le lieu où la rencontre pourrait se tenir. "Un dirigeant ukrainien n'a plus rien à faire dans [la] capitale [russe], tout comme un dirigeant russe n'a plus rien à faire à Kiev", a-t-il affirmé dans sa lettre ayant anticipé les déclarations du Kremlin. L'Ukraine et la Russie étant éliminées des pays pouvant accueillir des négociations de paix, le chef d'Etat a souligné que "certains pays accueillent traditionnellement des dirigeants pour résoudre les problèmes liés à la guerre et à la paix" et a cité en exemple "la Suisse, la Turquie, les pays du monde arabe". "Nombreux sont ceux qui sont en mesure et disposés à organiser une telle réunion", a-t-il ajouté dans sa lettre.

Des délégations ukrainiennes et russes se sont déjà rencontrées à l'étranger lors des uniques négociations directes organisées en mars 2022, un mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, par la Turquie. Des échanges qui n'avaient abouti à rien. Depuis, les tentatives de négociations ont été dirigées par les Etats-Unis de Donald Trump, lequel a rencontré le président russe à Anchorage, en Alaska, et le président ukrainien à Washington en août 2025. Le président américain a d'ailleurs salué la proposition de l'Ukraine et affirmé qu'une rencontre serait "super". Il a également rappelé que les deux pays "devront faire des compromis" qu'il a déjà "suggéré".

L'enthousiasme de Donald Trump est une bonne nouvelle pour le président ukrainien qui, en plus d'évoquer des lieux possibles pour les négociations, a dressé une liste des puissances devant y assister, selon lui, pour faire office de "garants". Parmi ces puissances, il cite les Etats-Unis et surtout l'Europe qui est directement concernée par la guerre en Ukraine. Du côté des Européens, Emmanuel Macron a salué une "bonne initiative" rappelant avoir "toujours défendu des négociations directes entre l'Ukraine et le Kremlin".

Vladimir Poutine a posé une condition à une rencontre avec Volodymyr Zelensky

Une réunion entre Volodymyr Zelensky et Vladirmir Poutine serait historique puisque la dernière rencontre des deux chefs d'Etat remonte au 9 décembre 2019. Elle avait eu lieu à l'occasion d'un sommet à Paris réunissant les deux dirigeants ainsi qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel alors chancelière allemande visant à relancer la mise en place des accords de paix "Minsk II" signés en 2015.

Malgré l'initiative du président ukrainien, il y a peu de chance qu'une nouvelle rencontre ait lieu. Vladimir Poutine a déjà affirmé à plusieurs reprises qu'il ne serait prêt à rencontrer Volodymyr Zelensky qu'après la signature d'un accord de paix. Le maître du Kremlin a également remis en cause la légitimité de son homologue ukrainien - dont le mandat présidentiel a expiré en 2024, mais a été prolongé en raison de la loi martiale qui empêche la tenue d'élection en tant de guerre - et pourrait refuser une rencontre à ce titre.