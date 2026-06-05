Flottille pour Gaza : "torture", "crime de guerre"... Pourquoi l'enquête de la justice française semble exceptionnelle

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a ouvert ce vendredi 5 juin à Paris une enquête pour "tortures" et "crimes de guerre". Les autorités israéliennes sont suspectées d'avoir mal traité des Français de la flottille pour Gaza.

Les images de militants de la flottille pour Gaza agenouillés au sol, les mains liées, après leur arrestation en mer par l'armée israélienne avaient choqué fin mai. Et ce, d'autant plus qu'Itamar Ben Gvir, le ministre d'extrême droite israélien de la Sécurité national, avait lui-même publié ladite vidéo. Une action qui n'a pas manqué de suscité le tollé à l'étranger, comme au sein de son gouvernement.

Parmi les quelques 430 membres d'équipage de la flottille pour Gaza, répartis sur une cinquantaine de bateau, se trouvaient 37 ressortissants français. Un temps détenus à la prison de Ktziot en Israël, ils ont depuis été expulsés vers la France. Ce vendredi 5 juin, quelques semaines après l'événement, le Parquet national antiterroriste français a annoncé avoir ouvert une enquête pour "crime de guerre" et "tortures".

Un signalement du gouvernement français à l'origine

L'ouverture de cette enquête fait suite à un signalement du gouvernement français, et plus particulièrement par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui s'était inquiété de la manière dont les ressortissants français de la flottille pour Gaza avaient été traités par les autorités israéliennes, rapporte Le Figaro.

L'enquête a été confiée par le Pnat à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Elle est très précisément ouverte pour "tortures, au sens de la convention de New-York du 10 décembre 1984" et "crimes de guerre".

Flotille pour Gaza : "Un soldat a commencé à me toucher la poitrine, à me tirer les cheveux et le pantalon (...) On nous a traités comme des animaux", témoigne Meriem Hadjal, militante de la flottille pour Gaza, face à @jeannebarontv. #Le23hWeekEnd #canal16 pic.twitter.com/mJjipFY1kU — franceinfo (@franceinfo) May 23, 2026

À l'antenne de franceinfo, le 23 mai dernier, Meriem Hadjal, militante de la flottille pour Gaza, était revenu sur les scènes qu'elle a vécu, confiant au grand public avoir été "battue et agressée sexuellement". "Un soldat a commencé à me toucher la poitrine, à me tirer les cheveux et le pantalon", expliquait-elle, non sans difficultés. Et de constater : "On nous a traités comme des animaux." Aujourd'hui, avec l'ouverture de cette enquête demandé directement par le gouvernement, ce n'est plus seulement les militants, mais bien la France qui accuse officiellement Israël de "torture" et de "crime de guerre".