Les îles Chagos rachetées par Trump ? La Chine et l'Iran dans l'équation posée par les Américains

Après le Groenland et le Canada, Donald Trump semble avoir des vues sur les îles Chagos, dont la plus grande île, Diego Garcia, est une base-militaire américano-britannique d'intérêt stratégique majeur.

Les îles Chagos, bientôt américaines ? Après le tollé suscité par sa volonté de s'emparer du Groenland puis du Canada, Donald Trump nourrirait de nouvelles ambitions territoriales. Dans le viseur de l'administration Trump, selon le média britannique The Telegraph, les îles Chagos. Cet archipel est situé au nord de l'océan Indien et constitué d'une cinquantaine d'îlots, avec quelque 3 000 habitants. Il est actuellement sous contrôle britannique.

Indépendante du Royaume-Uni depuis 1968, la République mauricienne réclame la souveraineté des îles Chagos, qui se trouvent à près de 2 100 km. Dans son combat, elle dispose du soutien de l'ONU ainsi que de la Cour internationale de justice. Même Londres semblait récemment prêt à lui rétrocéder. Ce qui ne serait en revanche pas vraiment du goût de l'administration Trump, souligne The Telegraph. Alors que le processus de rétrocession était sur le point d'aboutir en avril 2026, il aurait été suspendu à cause du manque de soutien des États-Unis.

Un site militaire d'intérêt stratégique majeur

Et pour cause, sur la plus grosse île de l'archipel, appelée Diego Garcia, se trouve une base militaire américano-britannique installée depuis 1971, rappelle TF1. Un site d'intérêt stratégique majeur. Et ce, d'autant plus par les temps qui courent... De par sa situation géographique, la base militaire de Diego Garcia se trouve à un carrefour stratégique pour les opérations militaires américaines.

Dans leur guerre qui les opposent à Téhéran, les États-Unis et leurs alliés israéliens ont besoin de Diego Garcia qui se trouve à 4 500 km du golfe persique et donc de l'Iran. Cette base s'était déjà montrée particulièrement utile lors de la guerre du Golfe en 1991, mais aussi en 2003 à l'occasion de la guerre en Irak. Depuis 2025, pointe encore TF1, la présence américaine s'est renforcée sur Diego Garcia en vue d'un éventuel appui à Israël face à l'Iran.

La crainte d'espions chinois

Autre point noir pour les États-Unis, la Chine et son expansion d'influence croissante dans l'océan Indien. Alors que l'accord entre les Mauriciens et les Britanniques actait que l'île Maurice devrait récupérer la souveraineté de tout l'archipel, une petite ligne stipulait toutefois qu'elle devait rétrocéder le contrôle de Diego Garcia pour 99 ans au Royaume-Uni, moyennant 100 millions de livres annuels. Or Maurice et la Chine sont alliés et les États-Unis craindraient que la proximité entraîne des opérations d'espionnage chinoises...

Pour l'heure cependant, l'idée d'un achat direct ne serait pas la solution la plus privilégiée par Washington, relève Le Parisien. Par ailleurs, pour être théoriquement racheté, qu'il s'agisse de l'île Diego Garcia ou de tout l'archipel, il faudra en premier lieu acter une bonne fois pour toutes le transfert de souveraineté à Maurice. Ce qui n'a, à ce jour, toujours pas été finalisé.