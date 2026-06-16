Tirs d'un navire russe dans la Manche : un bateau français visé ? Ce que l'on sait

Des marins à bord d'un navire de guerre russe ont tiré un coup de semonce sur un yacht, immatriculé au Royaume-Uni, qui s'était approché d'eux, ce mardi, dans la Manche.

Selon les informations d’AP News, un yacht immatriculé au Royaume-Uni a signalé avoir été la cible de coups de semonce de la part d’un navire russe, à moins de 500 mètres de distance, dans la Manche, ce mardi 16 juin. L’incident, survenu mardi vers 11 h 40, aurait impliqué la frégate russe Amiral Grigorovich dans la mer entre l’île de Wight, en dehors des eaux territoriales britanniques, et la Normandie. Aucun blessé ni dégât sur le yacht n’a été signalé.

Les sources indiquent que des alertes ont été déclenchées et des coups de feu ont été tirés à titre d’avertissement pour éviter une collision potentielle, mais le yacht n’a pas réagi dans un premier temps. La visibilité était également mauvaise au moment de l’incident évité de justesse, rapporte Sky News. Un patrouilleur du HMS Tyne — navire de la Royal Navy — s’est rendu sur place pour recueillir des informations et s’assurer de la sécurité de l’équipage.

Aucun lien avec l'arraisonnage d'un pétrolier russe ce week-end

Le ministère de la Défense britannique a, de son côté, annoncé avoir ouvert une enquête et n’établit aucun lien avec l’opération militaire britannique menée dimanche pour arraisonner le pétrolier Smyrtos. Pour rappel, l’Amiral Grigorovich a été déployé régulièrement à proximité des eaux britanniques cette année. Il a régulièrement escorté des navires de la flotte de l’ombre russe dans la Manche et en mer du Nord et s’est ravitaillé en carburant au large des côtes du Suffolk afin de rester près du Royaume-Uni.

Mais mardi, la marine britannique ignorait si le navire russe maîtrisait pleinement ses mouvements, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles il aurait subi une panne mécanique ou rencontré des difficultés en mer. Le capitaine du navire, un ressortissant indien de 38 ans, a été arrêté “pour suspicion d'infractions aux sanctions imposées à la Russie” suite à la saisie et a depuis été inculpé.

La Russie affirme que le yacht s'approchait "dangereusement" du navire

Le yacht s’approchait "dangereusement" de la frégate russe, s’est défendu le ministère russe de la Défense dans un communiqué. "Pour attirer l’attention de l’équipage du yacht, des fusées éclairantes et des signaux sonores ont été lancés. Malgré ces mesures, le navire a continué de s’approcher dangereusement. Quand la distance (entre les deux navires, NDLR) est passée en dessous de 150 mètres, le commandant de la frégate a décidé d’ouvrir le feu préventivement sur le navire avec des armes de petit calibre", a-t-il ajouté.

En direct

20:20 - Un pétrolier fantôme déjà intercepté dimanche Cet incident intervient quelques jours après que des commandos britanniques ont arraisonné et intercepté, dimanche, le Smyrtos, un pétrolier russe dans la Manche. Ce dernier fait partie de la «flotte fantôme» et est soumis à des sanctions européennes. 20:10 - Moscou dénonce un rapprochement dangereux du yacht Dans un communiqué, relayé par Le Figaro, la Russie a indiqué que le yacht s’approchait "dangereusement" du navire russe, ce qui expliquerait les tirs d'avertissement. "Pour attirer l’attention de l’équipage du yacht, des fusées éclairantes et des signaux sonores ont été lancés. Malgré ces mesures, le navire a continué de s’approcher dangereusement. Quand la distance (entre les deux navires, NDLR) est passée en dessous de 150 mètres, le commandant de la frégate a décidé d’ouvrir le feu préventivement sur le navire avec des armes de petit calibre", a affirmé, le ministère russe de la Défense. 19:26 - Quel est ce navire russe ayant tiré des coups de semonce ? Le navire de guerre Grigorovich est le premier d'une classe de frégates de près de 125 mètres de long et avec un équipage pouvant atteindre 220 personnes. Son canon principal de 100 mm est capable de tirer 80 coups par minute à une portée de plus de 20 km et d'engager plusieurs cibles.

Un yacht immatriculé au Royaume-Uni aurait signalé avoir été la cible de coups de semonce provenant d’un navire militaire russe, ce mardi 16 juin. L’incident se serait produit vers 11 h 40 dans la Manche, à proximité de la zone située entre l’île de Wight et les côtes normandes, en dehors des eaux territoriales britanniques. D’après ces éléments, la frégate russe Amiral Grigorovich aurait été impliquée dans l’épisode.