Attaque de drones à Moscou : les vraies images et les détournements qui se moquent de Poutine

Moscou a été la cible d'une importante attaque de drones ukrainiens dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juin. Les images des frappes et des dégâts sont impressionnantes et certaines ont été largement détournées.

Moscou en feu après une "attaque de grande envergure" menée par l'Ukraine. La capitale russe a subi l'offensive de drones ukrainiens la plus importante depuis au moins deux ans, dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juin 2026 selon l'agence de presse russe Tasnim. L'attaque a bien été revendiquée par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui s'est félicité sur X de voir les drones longue portée atteindre la région de Moscou "pour la deuxième fois cette semaine". Il a évoqué "une riposte pleinement justifiée aux attaques russes contre nos villes et nos communautés".

Les drones ukrainiens ont touché plusieurs cibles moscovites, notamment la plus grande raffinerie de pétrole de Moscou (et de Russie), la MNPZ, qui assure plus d'un tiers des besoins de la capitale en carburant. Plusieurs drones se sont abattus sur la raffinerie et ont entraîné divers départs de feu. Les impacts ont parfois été impressionnants. L'un des drones ayant frappé la raffinerie a créé une importante explosion lors de laquelle une large et lourde chape de plomb servant de couvercle de protection à une zone de la raffinerie a été propulsée dans les flammes à plusieurs mettre de hauteur.

The moment a storage tank at the Moscow oil refinery was hit: the blast blew the tank's lid off. https://t.co/ibupq8ofJc pic.twitter.com/cptsVVywYP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 18, 2026

Les images prises par les Moscovites au moment et après les attaques montrent les dégâts, nombreux et éparpillés, à travers la capitale russe : plusieurs colonnes de feu, d'importants nuages de fumée noire et des explosions. C'est toutefois dans la raffinerie MNPZ que le plus gros incendie a été signalé. Le feu était en "grande partie maitrisé" jeudi à la mi-journée selon le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, cité par le média russe indépendant Astra. "Les efforts se poursuivent pour éteindre le foyer restant. Il n'y a pas eu de victimes dans l'usine", a ajouté l'édile sur Telegram.

La raffinerie russe MNPZ n'est pas le seul lieu à avoir été touché par l'attaque de drones ukrainiens. Les frappes ont aussi endommagé un immeuble résidentiel et un centre commercial, mais n'ont fait aucun blessé selon le gouverneur régional de Moscou, Andreï Vorobiov. Les frappes aériennes ont également activé des alertes aériennes à l'aéroport de Chérémétievo, l'un des plus importants de Moscou. En plus des dégâts faits à Moscou, le président ukrainien assure que "des cibles ont également été touchées dans la région de Rostov et dans les territoires ukrainiens temporairement occupés".

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

/ La plus grosse raffinerie de Moscou brûlé en ce moment-même.



Les Russes détruisent des églises. Les Ukrainiens frappent le nerf de la guerre.



- Des dizaines de drones ukrainiens ont parcouru avec succès entre 500 et 600 kilomètres à travers la Russie, frappant de pic.twitter.com/j8QaMnAGvw — Cyrille Amoursky (@AmourskyCyrille) June 18, 2026

Si l'attaque ukrainienne sur Moscou a fait des dégâts, de nombreux drones ont été interceptés par la défense russe selon Sergueï Sobianine. Il a affirmé que plusieurs dizaines de drones avaient été déjoués jusqu'à avancer le nombre de 194 rapporte franceinfo. A l'échelle du pays, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir intercepté plus de 500 drones ukrainiens au cours de la nuit de mercredi à jeudi.

L'explosion de la raffinerie détournée en images

Si les images des frappes de drones ukrainiens font réagir, celle de l'explosion de la raffinerie a été source d'inspiration pour certains internautes. La chape de plomb a été détournée en frisbee pour chien, en casque sur la tête de Vladimir Poutine ou encore en planche de surf pour Volodymyr Zelensky. D'autres sont allés plus loin en ajoutant le président russe chevauchant la chape façon rodéo qui tourne mal et un petit mot de son homologue ukrainien commanditaire des frappes : "Avec amour, de la part du président Zelensky".

#UkraineWillWin

It can be said that infamous Russia is fully rewarded today. pic.twitter.com/4G5KlKYtcA — vioulpw44 (@ValryLeBourg) June 18, 2026

Cette attaque d'envergure ukrainienne s'inscrit dans une logique d'intensification des offensives mise en place par Kiev. L'Ukraine a récemment lancé des frappes plus loin dans les terres russes et à destinations des infrastructures de transport et de stockage d'hydrocarbures "qui alimentent la machine de guerre russe". La raffinerie MNPZ n'est pas la première à être touché. Le mardi 16 juin, c'est une autre infrastructure du quartier de Kapotnia qui a été visé par une attaque de drones. Mais si l'Ukraine attaque, la Russie poursuit également ses frappes quasi-quotidiennes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ce sont sept missiles balistiques et près de 240 drones russes qui ont été lancés contre l'Ukraine d'après l'armée de l'air ukrainienne.