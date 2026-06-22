Andy Burnham : qui est celui qui va (sûrement) remplacer Keir Starmer ?

Andy Burnham, dont la récente élection au Parlement britannique a précipité la démission du Premier ministre Keir Starmer, apparaît comme le meilleur candidat pour atterrir au 10 Downing Street.

Appelé à la démission par des membres de son propre parti depuis des mois, Keir Starmer a annoncé renoncer à sa fonction de Premier ministre britannique ce lundi 22 juin 2026. "La question que se pose actuellement mon parti est de savoir si je suis le mieux placé pour nous mener jusqu'aux prochaines élections générales. J'ai entendu la réponse de mon parti à cette question, et je l'accepte", a-t-il déclaré dans un discours officiel donné devant le 10 Downing Street. Et le chef de gouvernement d'ajouter la voix serrée : "Dans chaque décision que j'ai prise, j'ai fait passer le pays que j'aime en premier. C'est pour cela que je vais démissionner du poste de dirigeant du Labour (Parti travailliste, ndlr)".

La double démission de Keir Starmer pose inévitablement la question de la succession : celui qui prendra la relève à la tête du Parti travailliste sera quasiment nommé d'office pour devenir le nouveau Premier ministre britannique. Mais le nom de successeur semble déjà connu : il s'agit d'Andy Burnham, principal rival de Keir Starmer au sein du Labour élu au Parlement le jeudi 18 juin après une législative partielle. "Je me porte candidat", a déclaré ce dernier seulement quelques minutes après l'annonce du Premier ministre sortant évoquant le "début d'une transition" sur X.

Il y avait bien un autre candidat à la succession de Keir Starmer au sein du Parti travailliste, le député Wes Streeting. Cet ancien ministre sous Keir Starmer redevenu membre du Parlement a cependant apporté son soutien à Andy Burnham : "Nous pouvons retrousser nos manches et l'aider à mettre en œuvre le changement dont notre parti et notre pays ont besoin. C'est le choix que je fais, et j'espère que tout le monde soutiendra aussi Andy", a-t-il écrit dans une lettre publiée sur X.

Des élections pour remplacer le Premier ministre britannique ?

Après avoir annoncé sa démission de Downing Street et de la direction du Parti travailliste, Keir Starmer a demandé au comité exécutif national de son parti "d'établir un calendrier prévoyant l'ouverture des candidatures le 9 juillet et leur clôture avant la fin de la pause estivale", soit au 1er septembre. Dans ces délais, une élection interne aura le temps d'être organisée pour élire le nouveau dirigeant du Labour "avant la reprise des travaux du Parlement, en septembre". D'ici là, Keir Starmer continuera d'exercer ses fonctions. Andy Burnham étant, a priori, le seul candidat, le choix devrait se faire sans accroc, à moins de l'entrée en course d'un rival de dernière minute.

Reste que le Parti travailliste n'est pas le seul à avoir des vues sur le 10 Downing Street. Nigel Farage, le chef du parti anti-immigration Reform UK, a appelé à l'organisation d'élections législatives anticipées après la démission du Premier ministre. Il y a cependant peu de chances pour qu'un tel scrutin soit organisé - les prochaines législatives sont prévues en 2029. Malgré le départ de Keir Starmer à la tête du gouvernement, le Parti travailliste conserve une large majorité au Parlement et reste en mesure de pouvoir imposer son leader à Downing Street.

Qui est Andy Burnham ?

Bien parti pour être le successeur de Keir Starmer, Andy Burnham est aussi celui qui a précipité la chute du Premier ministre. C'est son élection en tant que député au Parlement britannique qui a accéléré le départ du chef du gouvernement. L'homme de 56 ans a réussi à s'imposer devant le candidat de Reform UK à Makerfield et à déjouer les sondages nationaux en faveur du parti anti-immigration.

Né le 7 janvier 1970 à Liverpool, Andy Burnham s'est engagé au Parti travailliste dès ses 14 ans au moment de la grève des mineurs de 1984 alors réprimée par le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher. Fils d'un technicien des télécommunications et d'une réceptionniste médicale, il fait des études d'anglais à Cambridge. Sa carrière politique débute en 2001 avec son élection en tant que député de Leigh, circonscription du Grand Manchester. Il intègre le gouvernement de Tony Blair en tant que sous-secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur en 2005. Il est ensuite nommé secrétaire en chef au Trésor sous Gordon Brown en 2007, puis ministre de la Culture en 2008 et ministre de la Santé de 2009 à 2010.

En 2017, Andy Burnham troque son siège de député pour devenir maire du Grand Manchester. Poste auquel il est réélu à deux reprises et qu'il quitte en juin 2026 pour redevenir député. L'ambition d'Andy Burnham est désormais de prendre la tête du Parti travailliste. Après deux tentatives infructueuses en 2010 et 2015, ce troisième essai après la démission de Keir Starmer pourrait être le bon. L'homme politique jouit d'un forte popularité, aidé par son travail en tant que maire du Grand Machester u "roi du Nord" selon le surnom qui lui a été attribué, ville où la croissance économique est deux fois supérieure à la moyenne nationale. Andy Burnham, qui s'est régulièrement opposé à la politique de Keir Starmer, défend "une nouvelle dynamique de réindustrialisation" au Royaume-Uni et une "économie qui profite à tout le monde".